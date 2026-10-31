Medio Oriente

Fuerte cruce diplomático entre Irán y Alemania por el impacto económico y energético de la guerra

Abbas Araghchi cuestionó las declaraciones del canciller Friedrich Merz y advirtió que una nueva escalada militar podría generar pérdidas muy superiores a los 100.000 millones de euros y afectar la estabilidad de los mercados internacionales.