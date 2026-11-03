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Trump estima que "los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa”

En una entrevista televisiva, el mandatario estadounidense se mostró confiado de cara a los comicios y dejó declaraciones con su clásico estilo desafiante.

Donald Trump. REUTERS/Umit BektasDonald Trump. REUTERS/Umit Bektas
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los resultados de las elecciones de medio mandato superarán las expectativas.

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“Creo que los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa”, declaró el primer mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News.

Durante la misma también bromeó acerca de la posibilidad de mudarse a Israel si los estadounidenses se cansaran de él.

US President Donald Trump takes off his hat for a moment, as he leaves after he delivered remarks ahead of the midterm elections at the Lincoln Memorial Reflecting Pool, after being reopened following months of repairs, in Washington, DC, US, November 2, 2026. REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAYDonald Trump. REUTERS/Umit Bektas

“Si alguna vez la gente se cansara de mí en Estados Unidos, me mudaré a Israel y me convertiré en primer ministro”, añadió.

Entonces aseguró que cuenta con un 99 % de aprobación en aquel país, por lo que subrayó: “Tengo el índice de aprobación más alto de cualquiera en la historia”.

Más tarde añadió: "De hecho, hemos vuelto a hacer grande a Estados Unidos, ya sabes, MAGA es algo a lo que nunca renunciaremos […] Pero, en cierto modo, es un poco obsoleto por las palabras 'de nuevo'. Estados Unidos es grande ahora".

Trump y Melania votaron anticipadamente

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya emitió su voto de forma anticipada el pasado sábado 24 de octubre, junto a su esposa, Melania.

US first lady Melania Trump signs President Donald Trump's executive order on women's health, which she spearheaded, in the Rose Garden at the White House in Washington, DC, US, October 19, 2026.  REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAYMelania Trump y Donald Trump.  REUTERS/Umit Bektas

Tanto Trump como la primera dama, empadronados oficialmente en el estado de Florida, emitieron sus sufragios de manera adelantada en el condado de Palm Beach.

Ambos acudieron a un centro de votación, cerca de su residencia de Mar-a-Lago, según se informó oportunamente.

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