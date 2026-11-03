El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los resultados de las elecciones de medio mandato superarán las expectativas.
Trump estima que "los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa”
En una entrevista televisiva, el mandatario estadounidense se mostró confiado de cara a los comicios y dejó declaraciones con su clásico estilo desafiante.
“Creo que los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa”, declaró el primer mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News.
Durante la misma también bromeó acerca de la posibilidad de mudarse a Israel si los estadounidenses se cansaran de él.
“Si alguna vez la gente se cansara de mí en Estados Unidos, me mudaré a Israel y me convertiré en primer ministro”, añadió.
Entonces aseguró que cuenta con un 99 % de aprobación en aquel país, por lo que subrayó: “Tengo el índice de aprobación más alto de cualquiera en la historia”.
Más tarde añadió: "De hecho, hemos vuelto a hacer grande a Estados Unidos, ya sabes, MAGA es algo a lo que nunca renunciaremos […] Pero, en cierto modo, es un poco obsoleto por las palabras 'de nuevo'. Estados Unidos es grande ahora".
Trump y Melania votaron anticipadamente
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya emitió su voto de forma anticipada el pasado sábado 24 de octubre, junto a su esposa, Melania.
Tanto Trump como la primera dama, empadronados oficialmente en el estado de Florida, emitieron sus sufragios de manera adelantada en el condado de Palm Beach.
Ambos acudieron a un centro de votación, cerca de su residencia de Mar-a-Lago, según se informó oportunamente.