Mercados energéticos

El petróleo volvió a subir tras el ataque de Estados Unidos a una isla de Irán y las dudas sobre un acuerdo de paz

El Brent avanzó hasta los 106 dólares por barril y el WTI se acercó a los 98 dólares. La suba se produjo luego de que Washington atacara objetivos en la isla de Qeshm y un funcionario iraní afirmara que las negociaciones para terminar la guerra están lejos de llegar a un entendimiento.