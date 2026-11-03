Estados Unidos atacó este lunes la isla iraní de Qeshm, un punto estratégico ubicado cerca del estrecho de Ormuz, según informó el diario The Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses. El episodio se produjo en medio de la tensión entre Washington y Teherán y mientras el presidente Donald Trump mencionaba la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático.
Cinco explosiones en una isla iraní tras un ataque atribuido a Estados Unidos
El episodio ocurrió en medio de la tensión entre Washington y Teherán, mientras Donald Trump mencionaba la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático. Por el momento, no se confirmó si hubo víctimas ni daños materiales.
El hecho se suma a una serie de operaciones militares limitadas que Estados Unidos habría realizado en secreto contra Irán durante las últimas semanas, de acuerdo con el medio estadounidense.
Explosiones en la isla de Qeshm
La agencia oficial de noticias iraní IRNA hizo referencia al episodio y reportó que se escucharon cinco explosiones en la isla. De esta manera, la información sobre el ataque encontró un primer respaldo en los reportes difundidos desde Irán.
Sin embargo, las autoridades del país todavía no brindaron precisiones sobre lo ocurrido ni confirmaron el alcance de los daños.
Un nuevo episodio de tensión
La isla de Qeshm se encuentra próxima al estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el tránsito marítimo. El ataque informado por el Wall Street Journal se conoció en un contexto de creciente tensión entre ambos países.
En paralelo, Washington había dejado abierta la posibilidad de avanzar hacia una salida diplomática, aunque las operaciones militares atribuidas a Estados Unidos agregan incertidumbre al escenario.
Qué se sabe sobre las explosiones
Vecinos de la zona señalaron que observaron dos aviones que, según sus versiones, habrían provocado las explosiones. Esos testimonios coincidieron temporalmente con el ataque estadounidense informado por el periódico norteamericano.
Por el momento, no se informó si hubo personas heridas o fallecidas ni si se produjeron daños materiales. Las autoridades iraníes tampoco difundieron detalles que permitan establecer con precisión qué ocurrió en Qeshm.