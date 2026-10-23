Un derrame de petróleo provocado por los daños sufridos por un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz comenzó a afectar las playas de los Emiratos Árabes Unidos. La mancha se extendió a lo largo de más de 35 kilómetros y llegó a la costa, lo que obligó a cerrar algunas playas y zonas costeras.
Un derrame de petróleo llegó a las playas de Emiratos Árabes Unidos tras el ataque a un buque
El crudo se extendió más de 35 kilómetros por el mar y alcanzó zonas costeras cercanas a Umm Al Quwain. Las autoridades activaron medidas de contención, mientras los especialistas advierten sobre el posible impacto en ecosistemas marinos protegidos.
De acuerdo con un análisis de imágenes satelitales realizado por BBC Verify, el vertido habría comenzado en un petrolero que coincide por su ubicación y dimensiones con el Gem No. 2, dañado durante un ataque ocurrido entre el 9 y el 10 de octubre, en medio de una escalada de agresiones contra embarcaciones en la región.
Las primeras imágenes del derrame se registraron el lunes. Para el miércoles, la mancha de hidrocarburos ya se había extendido considerablemente y, el viernes, un video verificado mostró cómo el petróleo llegaba a la costa y teñía de negro el agua de una playa del norte del país.
Las autoridades de Emiratos confirmaron el jueves que el incidente afectaba sectores costeros próximos a la ciudad de Umm Al Quwain.
Alerta por el impacto ambiental del derrame
El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos informó que puso en marcha medidas de contención para limitar las consecuencias ambientales del vertido.
Sin embargo, los especialistas advirtieron que todavía es demasiado pronto para determinar la magnitud de los daños. El alcance de la contaminación dependerá de factores como la cantidad y el tipo de petróleo derramado, las condiciones del mar y la eficacia de las tareas de limpieza.
Steve Widdicombe, director del Centro de Investigación de Ciencias Marinas de Sharjah, explicó a BBC Verify que el impacto ambiental era inevitable, aunque todavía no es posible establecer hasta dónde llegarán sus consecuencias.
Los derrames de petróleo pueden provocar la muerte de animales marinos y otros organismos. Entre los riesgos se encuentran la contaminación de las plumas de las aves, los daños en las branquias de los peces y la exposición de distintas especies a sustancias tóxicas.
A largo plazo, estos compuestos también pueden afectar la reproducción y la supervivencia de la fauna que permanece expuesta a los hidrocarburos.
Uno de los principales motivos de preocupación es la cercanía de la mancha a las islas de Siniyah y Khor Al Beidah, un área de gran valor para la biodiversidad. Allí existen arrecifes de coral, praderas submarinas y marismas que sirven de hábitat para numerosas especies.
Entre ellas se encuentran las tortugas verdes y el pez guitarra de Halavi, una especie en peligro crítico de extinción. Eoghan Darbyshire, científico del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, señaló que la proximidad del derrame a esta zona protegida representa uno de los aspectos más preocupantes del episodio.
Qué se sabe del buque cisterna atacado cerca del estrecho de Ormuz
El análisis de imágenes satelitales realizado por BBC Verify indica que el barco involucrado sería el Gem No. 2, un petrolero con bandera de Panamá.
Según informó la firma de inteligencia marítima Vanguard, la embarcación fue alcanzada por un proyectil de origen desconocido el 9 de octubre, al norte de la ciudad de Al Jazeera Al Hamra. El impacto provocó un incendio a bordo que posteriormente fue extinguido.
Un video difundido en redes sociales el 10 de octubre mostró a integrantes de la tripulación desplazándose por la cubierta con chalecos salvavidas, mientras una columna de humo negro se elevaba sobre el buque.
Por su parte, medios estatales iraníes publicaron imágenes de una embarcación que coincidía con el petrolero y en las que se observaba petróleo ardiendo sobre el mar. Según esas versiones, el barco intentaba atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta considerada no autorizada y peligrosa.
El consulado de India en Dubái informó el 11 de octubre que los 22 tripulantes indios habían sido rescatados.
Las imágenes satelitales analizadas por BBC Verify y la empresa de inteligencia MAIAR también permitieron reconstruir la evolución del derrame. El 19 de octubre se observó una filtración de menor tamaño, pero en los dos días siguientes la mancha se expandió rápidamente hasta superar los 35 kilómetros de longitud.
El estrecho de Ormuz, escenario de una escalada de ataques
El incidente se produjo en medio de una creciente tensión militar en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo y otras mercancías.
A comienzos de octubre se registró un número récord de reportes de ataques contra embarcaciones en la zona, disputada por Estados Unidos e Irán.
El derrame que afecta a Emiratos no es el único episodio reciente de contaminación petrolera en la región. En agosto, otro vertido de grandes dimensiones llegó a las costas de la isla iraní de Qeshm y generó preocupación por sus posibles consecuencias para la fauna, los ecosistemas protegidos y las comunidades que dependen de la pesca.