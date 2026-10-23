Un derrame de petróleo llegó a las playas de Emiratos Árabes Unidos tras el ataque a un buque

El crudo se extendió más de 35 kilómetros por el mar y alcanzó zonas costeras cercanas a Umm Al Quwain. Las autoridades activaron medidas de contención, mientras los especialistas advierten sobre el posible impacto en ecosistemas marinos protegidos.