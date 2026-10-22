La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó este jueves que atacó cuatro buques que calificó como “infractores” en el golfo Pérsico. Además, señaló que otras tres embarcaciones sufrieron explosiones tras chocar con minas navales al oeste del estrecho de Ormuz.
Tensión en el estrecho de Ormuz: siete buques fueron afectados por ataques y minas navales
Irán reportó incendios en cuatro embarcaciones atacadas y explosiones en otras tres que habrían chocado con minas navales. Además, advirtió que la confrontación con Estados Unidos podría extenderse a sus bases militares en la región.
Según un comunicado difundido por Sepah News, medio oficial del CGRI, las cuatro embarcaciones fueron detectadas en la zona centro-norte del golfo Pérsico mientras realizaban transferencias de cargamentos de petróleo entre buques.
La Armada iraní sostuvo que los barcos habían transitado por una ruta que considera “ilegal” en el estrecho de Ormuz. De acuerdo con el informe, las cuatro embarcaciones fueron alcanzadas de manera simultánea y se incendiaron.
Tras el episodio, las autoridades iraníes reiteraron sus advertencias a las compañías navieras para que evitaran circular por las rutas que Teherán considera prohibidas en esa zona estratégica.
Choque con minas navales
La Armada del CGRI también informó que otras tres embarcaciones sufrieron explosiones durante la noche del miércoles, luego de chocar con minas navales al oeste del estrecho de Ormuz.
El reporte iraní no incluyó mayores precisiones sobre la identidad de las embarcaciones ni sobre posibles víctimas como consecuencia de los incidentes.
Advertencia a Estados Unidos
En el mismo comunicado, la Armada iraní responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos por alentar a los buques a utilizar una ruta que describió como “ilegal y minada”.
Las autoridades de Irán advirtieron que la continuidad de esas acciones por parte de las fuerzas estadounidenses podría ampliar el enfrentamiento y extenderlo a las bases militares de ese país en la región.
Asimismo, afirmaron que sus fuerzas mantienen la gestión y el control del estrecho de Ormuz.
El control del estrecho de Ormuz
Irán reforzó el control sobre el estrecho de Ormuz el 28 de febrero, después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
Desde entonces, Teherán impide el paso seguro de buques que pertenezcan a esos países o que estén vinculados con ellos, según la información difundida.