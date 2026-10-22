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Tensión en el estrecho de Ormuz: siete buques fueron afectados por ataques y minas navales

Irán reportó incendios en cuatro embarcaciones atacadas y explosiones en otras tres que habrían chocado con minas navales. Además, advirtió que la confrontación con Estados Unidos podría extenderse a sus bases militares en la región.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto clave en la escalada de tensiones entre Irán y EEUU.El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto clave en la escalada de tensiones entre Irán y EEUU.
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La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó este jueves que atacó cuatro buques que calificó como “infractores” en el golfo Pérsico. Además, señaló que otras tres embarcaciones sufrieron explosiones tras chocar con minas navales al oeste del estrecho de Ormuz.

Según un comunicado difundido por Sepah News, medio oficial del CGRI, las cuatro embarcaciones fueron detectadas en la zona centro-norte del golfo Pérsico mientras realizaban transferencias de cargamentos de petróleo entre buques.

La Armada iraní sostuvo que los barcos habían transitado por una ruta que considera “ilegal” en el estrecho de Ormuz. De acuerdo con el informe, las cuatro embarcaciones fueron alcanzadas de manera simultánea y se incendiaron.

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Tras el episodio, las autoridades iraníes reiteraron sus advertencias a las compañías navieras para que evitaran circular por las rutas que Teherán considera prohibidas en esa zona estratégica.

Choque con minas navales

La Armada del CGRI también informó que otras tres embarcaciones sufrieron explosiones durante la noche del miércoles, luego de chocar con minas navales al oeste del estrecho de Ormuz.

El reporte iraní no incluyó mayores precisiones sobre la identidad de las embarcaciones ni sobre posibles víctimas como consecuencia de los incidentes.

FILE PHOTO: Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, September 23, 2026. Picture taken through a window. REUTERS/Stringer/File PhotoEl Gobierno iraní acusó a Estados Unidos de alentar el tránsito marítimo por zonas peligrosas.

Advertencia a Estados Unidos

En el mismo comunicado, la Armada iraní responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos por alentar a los buques a utilizar una ruta que describió como “ilegal y minada”.

Las autoridades de Irán advirtieron que la continuidad de esas acciones por parte de las fuerzas estadounidenses podría ampliar el enfrentamiento y extenderlo a las bases militares de ese país en la región.

Asimismo, afirmaron que sus fuerzas mantienen la gestión y el control del estrecho de Ormuz.

El control del estrecho de Ormuz

Irán reforzó el control sobre el estrecho de Ormuz el 28 de febrero, después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

FILE PHOTO: Oil/Chemical Tanker "Bald Man" at the Port of Fujairah, as the U.S.-Israel conflict with Iran limits marine traffic in the Strait of Hormuz, in Fujairah, United Arab Emirates, May 6, 2026. REUTERS/Amr Alfiky/File PhotoTeherán advirtió sobre los riesgos de navegar por rutas que considera ilegales.

Desde entonces, Teherán impide el paso seguro de buques que pertenezcan a esos países o que estén vinculados con ellos, según la información difundida.

El estrecho de Ormuz constituye un punto estratégico para el transporte marítimo de petróleo. Las advertencias sobre las rutas de navegación y los nuevos incidentes se producen en medio de la escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel.

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