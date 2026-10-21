Irán aseguró que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra continúan “sin interrupción”, pese a las diferencias que persisten en torno a las condiciones para alcanzar un acuerdo. Así lo afirmó el canciller iraní, Abbas Araqchi, en declaraciones difundidas este miércoles por la agencia estatal IRNA.
Irán afirmó que las conversaciones con Washington siguen abiertas
El canciller iraní, Abbas Araqchi, afirmó que las conversaciones se mantienen a través de intermediarios como Pakistán y Qatar. En paralelo, el jefe del Ejército pakistaní llegó a Teherán para intentar reactivar las gestiones diplomáticas y destrabar las diferencias entre ambos países.
Según el funcionario, las conversaciones se desarrollan a través de países intermediarios, entre ellos Pakistán y Qatar, que cumplen un papel central en los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones entre Washington y Teherán.
En paralelo, el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó el martes a la capital iraní para mantener reuniones con autoridades locales e intentar dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz.
El movimiento diplomático se produjo después de que el Gobierno iraní considerara insuficiente la respuesta estadounidense a su propuesta para avanzar hacia el fin del conflicto.
El estrecho de Ormuz, uno de los puntos centrales de la negociación
Uno de los principales ejes de las conversaciones es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo y el transporte marítimo.
De acuerdo con Araqchi, Irán presentó en septiembre un plan de siete días que contempla, entre otras condiciones, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones al petróleo iraní, el cese de las hostilidades en todos los frentes y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.
El canciller sostuvo que Washington manifestó su disposición a aceptar las condiciones planteadas, aunque también habría solicitado incorporar cláusulas adicionales.
“Los estadounidenses nos informaron que están de acuerdo con estas condiciones, pero desean añadir algunas cláusulas más”, señaló el funcionario durante una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya.
Araqchi evitó precisar cuáles son los puntos adicionales propuestos por Estados Unidos. No obstante, indicó que, una vez cumplidas las condiciones del entendimiento, Teherán estaría dispuesto a abordar otros asuntos en el marco de una negociación más amplia.
El diplomático afirmó que, en la etapa final de las conversaciones, las partes podrían discutir las cuestiones pendientes con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.
Pakistán busca acercar posiciones entre Washington y Teherán
La llegada de Asim Munir a Teherán se enmarca en los esfuerzos de Pakistán por mantener abiertos los canales de diálogo entre Irán y Estados Unidos.
La visita tuvo lugar luego de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, calificara de “insuficiente e incompleta” la respuesta de Washington al plan presentado por Teherán.
Pakistán se consolidó como uno de los principales intermediarios en las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra, iniciada el 28 de febrero, según el informe original.
Mientras continúan los contactos, el control del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales focos de tensión. Las restricciones a la navegación y los ataques contra buques en la zona mantienen la preocupación por la seguridad marítima y el abastecimiento energético internacional.
Aunque las declaraciones iraníes indican que las conversaciones siguen abiertas, todavía persisten diferencias sobre las condiciones del acuerdo. Por el momento, no se anunció un entendimiento definitivo que permita dar por concluido el conflicto.