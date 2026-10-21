El estrecho de Ormuz como punto clave

Irán afirmó que las conversaciones con Washington siguen abiertas

El canciller iraní, Abbas Araqchi, afirmó que las conversaciones se mantienen a través de intermediarios como Pakistán y Qatar. En paralelo, el jefe del Ejército pakistaní llegó a Teherán para intentar reactivar las gestiones diplomáticas y destrabar las diferencias entre ambos países.