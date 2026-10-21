El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió con ironía a los cuestionamientos de Javier Milei durante su visita a Madrid. El mandatario español compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece escuchando “Fanático”, la canción de Lali Espósito que quedó asociada a las críticas de la artista argentina hacia el jefe de Estado.
Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei con una canción de Lali Espósito: “Fanático”
El español reaccionó con ironía a las críticas del mandatario argentino, quien lo calificó de “impresentable dictador” durante una exposición en Madrid. También reivindicó su identidad política de izquierda.
“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió Sánchez en una publicación en la red social X. El mensaje estuvo acompañado por una captura de pantalla que mostraba la reproducción del tema de la cantante.
La respuesta se conoció después de que Milei calificara al dirigente socialista como un “impresentable dictador” durante su participación en el Nueva Economía Fórum, en la capital española. El presidente argentino también cuestionó las políticas de la izquierda y llamó a desplazar a los socialistas del poder.
Una respuesta con ironía
La elección de “Fanático” no pasó inadvertida por el trasfondo de la canción. Desde su lanzamiento, el tema de Lali Espósito fue vinculado con las disputas públicas que la cantante mantuvo con Milei, especialmente después de que el actual presidente cuestionara su participación en espectáculos financiados por el Estado.
Aunque la artista no presentó formalmente la canción como una dedicatoria explícita al mandatario, distintos pasajes de la letra y elementos de su videoclip alimentaron esa interpretación. La publicación de Sánchez retomó esa referencia en medio de un nuevo episodio de tensión entre ambos gobiernos.
El jefe del Ejecutivo español se encontraba camino a Burgos para participar en una actividad vinculada con la campaña electoral de su partido. Desde allí, utilizó la música argentina para responder indirectamente a las declaraciones del presidente argentino, sin publicar una réplica extensa a sus acusaciones.
La reacción se sumó a otro gesto político difundido durante la misma jornada: Sánchez publicó un video en el que reivindicó su identidad de izquierda y afirmó estar orgulloso de ser “zurdo”.
El mensaje de Sánchez
En el video, el presidente español respondió a quienes utilizan el término “zurdo” como una descalificación política. Para ello, enumeró distintas medidas y posiciones que identifica con su gestión, entre ellas los aumentos del salario mínimo y las jubilaciones, la ampliación de los permisos parentales, la defensa del derecho al aborto y el rechazo a la guerra.
“Soy zurdo y a mucha honra”, sostuvo en el mensaje, que también tuvo repercusión en las cuentas oficiales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La difusión de ese contenido coincidió con la llegada de Milei a España y con las críticas que el mandatario argentino expresó contra el Gobierno socialista. El PSOE también utilizó la ocasión para difundir mensajes de bienvenida al presidente argentino con referencias a las diferencias ideológicas entre ambos dirigentes.
Durante su exposición ante empresarios y economistas, Milei sostuvo que España había recibido a argentinos que emigraron por las sucesivas crisis económicas y atribuyó esa situación a las políticas del socialismo. En ese contexto, vinculó al kirchnerismo con el Gobierno español y cuestionó las decisiones de Sánchez en materia económica y migratoria.
El mandatario argentino también elogió a referentes de la oposición conservadora española y ratificó sus diferencias con el oficialismo. La visita se desarrolla en un escenario marcado por la proximidad de las elecciones generales españolas, previstas para el 29 de noviembre.
El nuevo intercambio público volvió a poner en evidencia la distancia política entre Milei y Sánchez, que mantienen una relación institucional sin encuentros bilaterales desde la llegada del libertario a la Casa Rosada. Esta vez, el cruce sumó una referencia a la música argentina y a una artista que protagonizó varios enfrentamientos públicos con el Presidente.