Javier Milei comenzó este miércoles su agenda en Madrid con un discurso de fuerte contenido político, en el que volvió a confrontar con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y convocó a los ciudadanos a involucrarse en la política. Durante una conferencia en el Fórum Europa, el mandatario argentino defendió las ideas liberales, reivindicó las medidas económicas de su administración y presentó la experiencia argentina como una alternativa frente al rumbo que atribuyó a la izquierda europea.
Milei en Madrid: cargó contra Pedro Sánchez y llamó a los españoles a no darle la espalda a la política
El presidente argentino calificó al mandatario español de “impresentable dictador” y cuestionó las políticas de la izquierda. Además, presentó los resultados económicos de su gobierno como un ejemplo para Occidente e invitó a empresarios e inversores a apostar por la Argentina.
La exposición se realizó en el Real Casino Gran Círculo, ante empresarios, inversores, autoridades y representantes diplomáticos. La presencia de Milei despertó una marcada expectativa por sus vínculos con dirigentes de la derecha española y por sus reiterados cruces con Sánchez, en un contexto de creciente disputa política en España.
Al comenzar su intervención, el jefe de Estado argentino apuntó directamente contra el mandatario español, a quien calificó como un “impresentable dictador”. También cuestionó al socialismo y sostuvo que España debe recuperar los principios liberales que, según su interpretación, forman parte de su tradición política.
“Mi recomendación es que no den la espalda a la política”, expresó hacia el cierre de su discurso. Con esa frase, buscó trasladar a los españoles una de las principales conclusiones que, según planteó, dejó la experiencia argentina: la necesidad de participar en la discusión pública para evitar que se profundicen los problemas económicos e institucionales.
Milei cuestionó a Sánchez y apuntó contra la izquierda española
Durante su exposición, Milei vinculó sus críticas al Gobierno español con sus cuestionamientos a las políticas migratorias y económicas. En ese marco, se refirió a Ceuta y describió la situación migratoria como parte de un proceso que, a su entender, amenaza la cultura occidental.
El Presidente atribuyó a la izquierda española un escenario de estancamiento económico y deterioro social. Según sostuvo, esas políticas pueden derivar en una “degradación” y una “decadencia muy difíciles de revertir en el futuro”.
“Vemos desde Argentina con mucha preocupación”, afirmó al referirse a la situación europea. En esa línea, acusó a Sánchez de priorizar sus intereses electorales y vinculó sus políticas migratorias con un supuesto deterioro de la seguridad, especialmente para las mujeres.
Milei sostuvo que la inmigración no puede considerarse una solución automática a los problemas demográficos y económicos de Europa. También cuestionó el funcionamiento del Estado de bienestar, al considerar que el incremento del gasto público requiere mayores impuestos, endeudamiento o emisión monetaria, factores que, desde su perspectiva, afectan el crecimiento.
Sus declaraciones profundizaron el tono confrontativo con el jefe del Ejecutivo español y situaron a la Argentina como contrapunto político del modelo que Milei atribuye al socialismo europeo.
La Argentina como ejemplo: inflación, pobreza y equilibrio fiscal
Uno de los tramos centrales del discurso estuvo dedicado a defender los resultados económicos de su administración. Milei describió el escenario que encontró al asumir la Presidencia y destacó las medidas de ajuste fiscal, reducción de regulaciones y cambios en la política monetaria.
Según las cifras que presentó, el Gobierno recibió una inflación que avanzaba a un ritmo cercano al 1,5% diario. En contraste, sostuvo que actualmente se ubica en torno al 30% anual, de acuerdo con los datos que expuso ante los asistentes.
También afirmó que la pobreza pasó del 57% de la población al 32%, mientras que la indigencia descendió del 20% al 6%. En relación con los jóvenes, señaló que la proporción que desea emigrar cayó al 25%, frente a niveles considerablemente más altos registrados durante las administraciones anteriores.
Las cifras forman parte del balance que el Presidente presentó para respaldar su programa económico. En su exposición, Milei sostuvo que la reducción del déficit, el equilibrio fiscal y la eliminación de restricciones cambiarias permitieron sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento.
En ese sentido, afirmó que su administración realizó un ajuste fiscal equivalente a 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) durante los primeros seis meses de gestión, al contabilizar el déficit del Tesoro y el cuasifiscal.
El mandatario también cuestionó el tamaño del Estado y defendió la eliminación de regulaciones como una herramienta para facilitar la actividad privada. Según indicó, su Gobierno quitó 18.000 regulaciones y busca profundizar las reformas estructurales.
Energía, minería e inversiones: la invitación a mirar hacia Argentina
Milei dedicó otra parte de su exposición a las oportunidades de inversión en el país, con especial énfasis en los sectores energético y minero. Ante empresarios e inversores españoles, destacó el potencial de las exportaciones de petróleo, gas, litio, cobre y oro.
En materia energética, aseguró que Argentina se encamina a alcanzar una producción de un millón de barriles diarios de petróleo y anticipó que el país comenzará a exportar gas natural licuado. También sostuvo que las exportaciones nacionales podrían superar los 100.000 millones de dólares durante este año y alcanzar los 200.000 millones en los próximos cuatro años.
En el sector minero, defendió los cambios normativos y la modificación de la Ley de Glaciares como herramientas para ampliar las posibilidades de desarrollo de la actividad. A su vez, destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sobre el que mencionó proyectos por 210.000 millones de dólares, según los datos que expuso.
El Presidente planteó que el objetivo es extender las condiciones de inversión a toda la economía argentina y sostuvo que el país puede convertirse en un destino atractivo para el capital internacional.
“Mirennos para invertir, mírennos para producir”, fue el mensaje que transmitió a los empresarios presentes, en una convocatoria que combinó la defensa de su programa económico con una invitación a participar del proceso de transformación que propone su administración.
El llamado a los españoles: “No le den la espalda a la política”
Hacia el cierre, Milei volvió sobre el eje ideológico de su discurso y sostuvo que la experiencia argentina puede servir como referencia para otros países occidentales. Según planteó, el liberalismo representa una alternativa frente a lo que considera un proceso de decadencia provocado por la expansión del Estado y las políticas socialistas.
El mandatario reconoció que los liberales argentinos cometieron durante años el error de mantenerse al margen de la política. A su entender, esa decisión contribuyó a prolongar los problemas estructurales del país.
“Luchar contra la decadencia rinde frutos”, afirmó, antes de repasar los resultados económicos que atribuye a su gestión y defender la continuidad de las reformas.
Milei también sostuvo que una eventual reelección permitiría profundizar el rumbo actual y anticipó que los próximos años podrían marcar una etapa de crecimiento para la Argentina.
Finalmente, invitó a los ciudadanos y empresarios de otros países a considerar a la Argentina no solo como un destino de inversión, sino también como un lugar para desarrollar proyectos de vida y negocios.
“Queremos que la reconstrucción de Argentina sea la hoja de ruta para la reconstrucción de Occidente”, expresó.
Con ese mensaje, el Presidente cerró su exposición en Madrid con una defensa de su programa económico y una fuerte apelación ideológica, mientras volvió a convertir su enfrentamiento con Pedro Sánchez en uno de los ejes centrales de su agenda internacional.