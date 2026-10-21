En su visita a España

Milei en Madrid: cargó contra Pedro Sánchez y llamó a los españoles a no darle la espalda a la política

El presidente argentino calificó al mandatario español de “impresentable dictador” y cuestionó las políticas de la izquierda. Además, presentó los resultados económicos de su gobierno como un ejemplo para Occidente e invitó a empresarios e inversores a apostar por la Argentina.