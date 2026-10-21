Las intensas precipitaciones que afectaron el norte de Perú encendieron las alarmas por los posibles efectos del Fenómeno El Niño. Este miércoles 21 de octubre, especialistas advirtieron que las lluvias registradas en Piura y Tumbes podrían anticipar un período de precipitaciones más frecuentes en la costa peruana durante los próximos meses y el verano de 2027.
Calles anegadas e inundaciones en Perú tras un fuerte temporal en la costa norte
Las precipitaciones afectaron viviendas y comercios, complicaron el tránsito y encendieron las alertas ante el pronóstico de nuevas tormentas en los próximos días.
Las inundaciones afectaron calles, viviendas y comercios, mientras que la acumulación de agua complicó la circulación vehicular y peatonal. En distintas localidades, los vecinos reclamaron mayor asistencia y recursos para hacer frente a los anegamientos.
Las lluvias podrían aumentar
El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas sostuvo que las precipitaciones recientes en Piura y Tumbes forman parte de los primeros efectos asociados al Fenómeno El Niño. Según su advertencia, el escenario podría caracterizarse por una mayor recurrencia de lluvias en la costa durante lo que resta de 2026 y el verano de 2027.
El panorama genera preocupación en las regiones del norte peruano, donde los primeros episodios ya provocaron complicaciones en zonas urbanas y afectaron a residentes y comerciantes.
Las localidades más afectadas
Las precipitaciones comenzaron durante la noche del lunes 19 de octubre y continuaron durante la mañana del martes 20. El agua acumulada inundó calles y viviendas de distintos sectores de Piura y del distrito de Veintiséis de Octubre.
En Chulucanas, capital de la provincia de Morropón, el agua ingresó a viviendas y establecimientos comerciales. Según informó la Agencia Andina, la acumulación alcanzó aproximadamente 30 centímetros en el mercado Modelo.
En la urbanización Los Tallanes, vecinos reportaron el ingreso de agua a sus domicilios y daños en negocios de la zona. Algunos comerciantes sufrieron pérdidas de mercadería mientras intentaban proteger sus locales.
Calles anegadas y vehículos varados en la ciudad de Piura
La emergencia también afectó a la urbanización Ignacio Merino, donde las calles continuaban inundadas más de 12 horas después de las precipitaciones registradas durante la mañana del martes.
Los equipos que trabajaban en el lugar utilizaban camiones cisterna para retirar el agua acumulada. Durante la jornada, una camioneta quedó atascada cuando intentó atravesar una vía anegada, por lo que efectivos policiales, personal de serenazgo y vecinos colaboraron para liberarla.
Los reportes de distintos sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre describieron dificultades similares, con calles y urbanizaciones que permanecían bajo el agua varias horas después de las lluvias.