Emergencia climática

Temporal en España: hay cuatro muertos, inundaciones y más de 100.000 alumnos sin clases

Las lluvias torrenciales golpearon especialmente a la Comunidad Valenciana, donde varias localidades quedaron incomunicadas y se desplegaron equipos de rescate. Las autoridades pidieron evitar los desplazamientos y permanecer en lugares seguros.