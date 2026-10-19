El temporal provocado por la DANA Adam mantiene en alerta a distintas regiones de España, con inundaciones, localidades incomunicadas y operativos de emergencia. El fenómeno dejó cuatro víctimas fatales desde el fin de semana, mientras los equipos de rescate trabajan para asistir a las personas afectadas.
Temporal en España: hay cuatro muertos, inundaciones y más de 100.000 alumnos sin clases
Las lluvias torrenciales golpearon especialmente a la Comunidad Valenciana, donde varias localidades quedaron incomunicadas y se desplegaron equipos de rescate. Las autoridades pidieron evitar los desplazamientos y permanecer en lugares seguros.
La situación más crítica se registró en la Comunidad Valenciana, donde las lluvias torrenciales afectaron especialmente al litoral sur de Valencia y al norte de Alicante. En algunos sectores se acumularon hasta 700 litros de agua por metro cuadrado, con calles anegadas y dificultades para circular.
Confinamiento y suspensión de clases
Ante el riesgo de nuevas inundaciones, las autoridades de la Generalitat Valenciana ordenaron el confinamiento de la población en 145 municipios, una medida que alcanza a cerca de 900.000 personas.
Además, más de 100.000 alumnos quedaron sin clases presenciales en las provincias de Valencia y Alicante. La suspensión de las actividades educativas se dispuso como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas y las dificultades para trasladarse.
Aunque durante la mañana de este lunes el nivel de algunos avisos meteorológicos descendió de rojo a naranja o amarillo, las autoridades advirtieron que el peligro no había desaparecido y pidieron mantener las precauciones.
Rescates en zonas inundadas
Los servicios de emergencia desplegaron recursos terrestres, acuáticos y aéreos para asistir a quienes quedaron atrapados por el avance del agua. La Guardia Civil participó en distintos operativos en localidades como Oliva y Piles, donde hubo evacuaciones de personas afectadas por las inundaciones.
En Oliva, una mujer de 79 años fue hallada sin vida por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Su muerte se sumó a otras dos registradas desde el inicio del temporal, entre ellas la de una mujer que fue encontrada en el mar en las inmediaciones de Sagunto, en Valencia.
El operativo incluyó el despliegue de unos 15 helicópteros para rescatar a personas en sectores de difícil acceso. Las autoridades también solicitaron paciencia a los afectados y señalaron que los equipos continuaban trabajando para llegar a las zonas más comprometidas.
El pedido de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la población de las regiones afectadas que evite los desplazamientos y siga las indicaciones de los servicios de emergencia.
Entre las recomendaciones se encuentra permanecer en lugares seguros y, en zonas con riesgo de inundación, trasladarse a plantas altas de los edificios cuando las autoridades así lo indiquen.
La evolución del temporal mantiene bajo vigilancia a varias regiones españolas, mientras continúan los trabajos de asistencia y evaluación de los daños.