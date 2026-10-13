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Al menos cinco muertos por el paso del huracán Simón y la tormenta Rachel en México

Las intensas lluvias e inundaciones provocaron destrozos y víctimas fatales en el Pacífico mexicano, mientras los rescatistas buscan a pobladores aislados.

El paso del huracán Simón y la tormenta Rachel en México. REUTERS/Christian RuanoEl paso del huracán Simón y la tormenta Rachel en México. REUTERS/Christian Ruano
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El paso del huracán Simón y la tormenta tropical Rachel por la costa del Pacífico en México dejaban al menos cinco personas muertas debido a lluvias e inundaciones en pueblos costeros, informaron este lunes las autoridades a medios internacionales.

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La temporada de huracanes se prevé este año más intensa por el fenómeno de El Niño, subrayó el sitio alemán DW.

A drone view shows waves crash against beachfront buildings as Hurricane Simon remains off Mexico's Pacific coast, in San Francisco, Bahia de Banderas, Nayarit state, Mexico, October 12, 2026. REUTERS/Christian Ruano TPX IMAGES OF THE DAYEl paso del huracán Simón y la tormenta Rachel en México. REUTERS/Christian Ruano

A la muerte de un hombre de 71 años provocada por Simón se sumaba este martes la de cuatro integrantes de una familia, incluyendo dos niños, por la tormenta Rachel.

Los cadáveres de las cuatro víctimas de Rachel fueron localizados en la periferia de la ciudad de Ensenada, en el estado de Baja California, una zona pobre y poco urbanizada, informó la fiscalía estatal.

Desaparecidos y problemas en Acapulco

Otras cinco personas permanecían desaparecidas, mientras que fuerzas de seguridad, con apoyo de helicópteros, rescataron a 32 que se encontraron incomunicadas en diversos puntos de dicha región, agregó la fiscalía.

A drone view shows waves eroding the shoreline near beachfront properties as Hurricane Simon remains off Mexico's Pacific coast, in Bahia de Banderas, Nayarit state, Mexico, October 12, 2026. REUTERS/Christian Ruano TPX IMAGES OF THE DAYEl paso del huracán Simón y la tormenta Rachel en México. REUTERS/Christian Ruano

El huracán se ubica en la categoría 2 de 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 155 km/h, según el último reporte disponible.

Al bordear la costa, Simón (que no llegó a tocar tierra) provocó lluvias torrenciales en Jalisco y Guerrero, donde una persona de 71 años murió “por el colapso de una barda”, informó la gobernadora Evelyn Salgado.

El emblemático balneario de Acapulco sufrió igualmente inundaciones la semana pasada, mientras que poblaciones cercanas a ríos y arroyos que incrementaron su nivel padecieron también inundaciones y deslaves en otros estados del Pacífico mexicano, como Michoacán y Colima, según Protección Civil.

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