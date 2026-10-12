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Cayó en México “El Cabra”, uno de los líderes de la mara Barrio 18

Está implicado en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo. Su detención se logró gracias a un trabajo coordinado entre ambos países implicados.

El sospechoso contaba con una orden de aprehensión internacional.El sospechoso contaba con una orden de aprehensión internacional.
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Autoridades mexicanas detuvieron en el sureste del país a un presunto líder de la organización criminal Mara 18, buscado por El Salvador por su posible participación en al menos 15 homicidios, además de delitos sexuales y tráfico de drogas a pequeña escala, informó este lunes (12.10.2026) el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario identificó al detenido con el alias de 'El Cabra', a quien señaló como uno de los líderes de la organización criminal y un objetivo de las autoridades salvadoreñas.

Fotos: El LitoralNayib Bukele, presidente de El Salvador.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, García Harfuch precisó que el sospechoso cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 asesinatos, delitos sexuales y narcomenudeo.

La captura se realizó, según el funcionario, en Villahermosa, capital del estado de Tabasco, mediante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y autoridades estatales.

Trabajo conjunto

García Harfuch agradeció al Gobierno de El Salvador el intercambio de información que permitió concretar la detención, así como la colaboración del gobernador de Tabasco, Javier May, y de las autoridades locales.

La Mara 18, también conocida como Barrio 18, es una de las principales pandillas de origen centroamericano, junto con la Mara Salvatrucha (MS-13), con presencia histórica en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La organización surgió en Los Ángeles, Estados Unidos, y extendió sus actividades a Centroamérica, donde ha estado vinculada con homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y disputas por el control territorial.

Mirá tambiénArrancó el megajuicio contra centenares de supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha

En El Salvador, Barrio 18 ha sido uno de los principales objetivos de la ofensiva contra las pandillas emprendida por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, bajo un régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas de presuntos pandilleros.

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