A menos de una semana del impresionante aluvión que golpeó a Las Condes, Santiago de Chile, capital del país trasandino, este martes se registraron nuevas tormentas fuertes influenciadas por el fenómeno de El Niño, que ocasionaron inundaciones, la caída copiosa de granizo y hasta la voladura del techo de una terminal de micros. La capital chilena continúa bajo alerta roja climática.
Un pequeño tornado afectó a la terminal de ómnibus central de Santiago
Un violento temporal con caída de granizo y ráfagas causó graves destrozos en la capital chilena, donde rige una alerta roja por intensas lluvias e inundaciones.
El inicio del temporal se remonta ya a mitad de año y el gobierno de Chile andino estima que desde entonces al menos 16 personas murieron y 3 mil resultaron damnificadas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) emitió la alerta roja para la Región Metropolitana, en la que se encuentra la capital, en medio de las fuertes lluvias que se registran en la capital del país. Diversos sectores de Santiago, especialmente en el centro y oriente de la ciudad, reportaron caída de granizo y tormentas eléctricas desde la tarde de este martes, con una previsión de lluvias que puede prolongarse durante varias horas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por su parte, lanzó una alerta meteorológica en toda la zona central del país (desde la región de Coquimbo hasta la de Biobío). La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que son más de 36.000 los hogares sin luz.
El tornado
De forma preliminar, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) catalogó como un tornado de categoría EF0 —la intensidad más baja en la escala Fujita Mejorada— el evento meteorológico ocurrido a las 16.30 horas de este martes en un terminal de buses de Estación Central, en el sector poniente de Santiago.
El documento de clasificación difundido esta tarde fija un rango de viento de entre 105 y 137 kilómetros por hora, en plena tormenta eléctrica y lluvias torrenciales que ha llevado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar la alerta roja para toda la Región Metropolitana.
La lluvia intensa se desató desde las 15.30 horas y afectó a estudiantes y trabajadores saliendo de sus establecimientos y oficinas, lo que ha provocado un caos vial. Calles convertidas en ríos, casas anegadas y servicios públicos inundados son algunas de las imágenes que ha dejado el fenómeno meteorológico. La estación del aeródromo Eulogio Sánchez, en el sector oriente de Santiago, registró 20,8 milímetros de agua caída en lo que va de la jornada hasta las 19.00 horas, según el visor de la DMC.
Inundaciones en otros sectores
Una tormenta de lluvia y granizo afecta a Providencia, una región de la capital chilena, con anegamientos en calles y acumulación de granizo en la avenida Providencia, donde cubre veredas y calzada.
Según el reporte, los vehículos avanzaban con lentitud por el hielo y las inundaciones en puntos bajos, y las autoridades comunales monitorearon el río Mapocho y el canal San Carlos para prevenir desbordes.