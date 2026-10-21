El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a protagonizar un enfrentamiento con la prensa durante una actividad en la Casa Blanca. El episodio ocurrió el martes, cuando Andrew Feinberg, corresponsal del medio británico The Independent, intentó intervenir para hacerle una pregunta en el Despacho Oval.
Trump increpó a un periodista en la Casa Blanca y le advirtió: “Más te vale tener cuidado”
El presidente estadounidense protagonizó un nuevo cruce con Andrew Feinberg, corresponsal del medio británico The Independent, durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval. Le exigió que se callara y cuestionó su actitud cuando intentaba formular una pregunta.
La reacción del mandatario incluyó insultos y una advertencia directa al periodista, en una escena que volvió a poner el foco sobre sus cruces públicos con los medios de comunicación.
El intercambio se produjo mientras Trump respondía preguntas de distintos periodistas. Según los reportes difundidos sobre el episodio, Feinberg elevó la voz para intentar intervenir mientras otro reportero tenía la palabra. El presidente reaccionó de inmediato y le exigió que guardara silencio.
Qué pasó durante el cruce entre Trump y el periodista
“¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?”, le dijo Trump a Feinberg cuando el corresponsal intentaba hacerse escuchar. La frase marcó uno de los momentos de mayor tensión del intercambio con los periodistas presentes en la Oficina Oval.
El mandatario también se dirigió al reportero con otra expresión que fue difundida tras el episodio: “No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”.
De acuerdo con las crónicas del encuentro, el trato de Trump hacia Feinberg ya había sido cortante en otros momentos de la conversación. La confrontación se produjo en medio de una dinámica habitual en las comparecencias presidenciales, en las que varios periodistas buscan obtener la palabra para plantear consultas sobre asuntos de actualidad.
En este caso, la insistencia del corresponsal para formular su pregunta, mientras otro periodista hablaba, provocó la reacción del presidente. Los reportes disponibles sobre el episodio no precisan en detalle el contenido de la consulta que Feinberg intentaba realizar en ese momento.
El cruce quedó registrado durante el encuentro con los medios y tuvo repercusión en distintas publicaciones periodísticas. La escena volvió a atraer la atención sobre la forma en que Trump responde cuando los periodistas intentan interrogarlo en público.
El episodio se suma a otros intercambios tensos que el presidente mantuvo con representantes de la prensa desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025. En distintas oportunidades, sus respuestas incluyeron descalificaciones personales dirigidas a periodistas que le formularon preguntas sobre temas políticos o decisiones de su administración.
La reiteración de estos enfrentamientos convirtió los cruces verbales entre Trump y los medios en un aspecto recurrente de sus apariciones públicas. El nuevo incidente con Feinberg se inscribe en ese contexto, aunque tuvo como detonante inmediato la disputa por el uso de la palabra durante la ronda de preguntas.
Otros enfrentamientos de Trump con periodistas
El presidente estadounidense ya había protagonizado episodios similares con integrantes de distintos medios. Uno de los más recordados ocurrió en noviembre de 2025, cuando se encontraba a bordo del avión presidencial Air Force One y respondió de manera despectiva a Catherine Lucey, periodista de Bloomberg.
En aquella ocasión, la reportera le había preguntado por el caso de Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales. Trump reaccionó con la expresión “cállate, cerdita”, una respuesta que generó repercusiones por el trato hacia la periodista durante el intercambio.
Otro episodio tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el mandatario llamó “tonta” a Akayla Gardner, periodista de MS NOW. La consulta estaba relacionada con el costo de las obras destinadas a construir un gran salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto que había generado preguntas sobre su presupuesto.
También en noviembre de 2025, Trump calificó de “periodista terrible” a Mary Bruce, corresponsal de ABC News. El intercambio se produjo durante una actividad en la Casa Blanca en la que Bruce le había preguntado al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, por el asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi.
El caso Khashoggi tuvo una importante repercusión internacional. Según la información difundida sobre la investigación estadounidense, los servicios de inteligencia de ese país concluyeron que Bin Salmán había aprobado una operación para capturar o matar al periodista saudí.
Los antecedentes muestran que los cruces del mandatario con la prensa se produjeron frente a preguntas sobre asuntos diversos, desde investigaciones de alto impacto hasta gastos vinculados con proyectos de la Casa Blanca.
La confrontación con Feinberg vuelve a poner en primer plano la relación entre Trump y los periodistas que cubren sus actividades. El nuevo episodio tuvo lugar durante una instancia de preguntas en la sede del Poder Ejecutivo estadounidense y quedó marcado por la exigencia de silencio del presidente y la advertencia dirigida al corresponsal.