Estados Unidos

Trump increpó a un periodista en la Casa Blanca y le advirtió: “Más te vale tener cuidado”

El presidente estadounidense protagonizó un nuevo cruce con Andrew Feinberg, corresponsal del medio británico The Independent, durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval. Le exigió que se callara y cuestionó su actitud cuando intentaba formular una pregunta.