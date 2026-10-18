Trump respaldó a Netanyahu en la recta final de la campaña electoral en Israel

Carteles electorales del primer ministro Benjamin Netanyahu, líder del partido Likud, y un póster con una imagen del fallecido rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, en Sderot, cerca de la frontera de Israel con Gaza, en el sur de Israel, 18 de octubre de 2026. Foto: REUTERS / Amir Cohen.