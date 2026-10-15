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Nueva escalada en Yemen

Los hutíes atacaron el palacio presidencial de Adén y mataron a dos custodios del primer ministro

Misiles impactaron en el complejo Al-Maashiq, sede del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Shaya Al-Zindani resultó ileso y los rebeldes reivindicaron el ataque.

Misiles hutíes impactaron en el Palacio Presidencial Al-Maashiq, en Adén, sede del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Foto: ReutersMisiles hutíes impactaron en el Palacio Presidencial Al-Maashiq, en Adén, sede del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Foto: Reuters
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Varios misiles lanzados por los hutíes impactaron este jueves en el Palacio Presidencial Al-Maashiq, en Adén, y provocaron la muerte de dos integrantes de la escolta del primer ministro yemení Shaya Al-Zindani.

El jefe de Gobierno resultó ileso, al igual que los miembros de su gabinete, según informó el Ejecutivo reconocido internacionalmente.

El blanco del ataque

Los hutíes, respaldados por Irán, aseguraron que su objetivo era un supuesto centro de operaciones militares saudí ubicado dentro del complejo presidencial.

En un comunicado, señalaron que el bombardeo forma parte de su estrategia de atacar instalaciones y despliegues militares vinculados con Arabia Saudita.

Smoke billows from the presidential palace complex following an attack by Yemen's Houthis, according to government officials, in Aden, Yemen, October 15, 2026, in this screen grab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. Verification: -Reuters verified the location of the video as Aden, Yemen from the buildings, utility towers and coastline which matched archive and satellite imagery. -The date when the footage was filmed was verified from an official statement released by Yemen’s internationally recognized government Information Minister Moammar al-Eryani about the attack by the Houthis at the presidential palace complex on October 15. -Houthi-run Saba news agency said the group had targeted a military operations headquarters run by Saudi officers at the complex. -No old results found posted online before October 15, 2026.Dos integrantes de la escolta del primer ministro Shaya Al-Zindani murieron durante el ataque. Foto: Reuters

El Gobierno yemení no informó de inmediato qué tipo de misiles fueron utilizados ni la magnitud de los daños provocados en el palacio.

Adén, sede del Gobierno reconocido

Adén funciona como capital provisional y sede del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

La administración cuenta con el respaldo de la coalición militar liderada por Arabia Saudita, enfrentada desde hace años con los hutíes.

El ataque se produjo además en un contexto de renovada ofensiva rebelde contra objetivos saudíes y posiciones asociadas a la coalición.

Smoke billows from the presidential palace complex following an attack by Yemen's Houthis, according to government officials, in Aden, Yemen, October 15, 2026, in this screen grab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. Verification: -Reuters verified the location of the video as Aden, Yemen from the buildings, utility towers and coastline which matched archive and satellite imagery. -The date when the footage was filmed was verified from an official statement released by Yemen’s internationally recognized government Information Minister Moammar al-Eryani about the attack by the Houthis at the presidential palace complex on October 15. -Houthi-run Saba news agency said the group had targeted a military operations headquarters run by Saudi officers at the complex. -No old results found posted online before October 15, 2026. Los hutíes afirmaron que el objetivo era un supuesto centro de operaciones militares saudí dentro del complejo. Foto: Reuters

Nuevas amenazas contra Arabia Saudita

Menos de una hora antes del impacto en Adén, los hutíes habían reiterado que el espacio aéreo y los aeropuertos saudíes no eran seguros.

El grupo afirmó además que mantiene la capacidad de responder a los ataques de la coalición contra posiciones en Yemen.

Arabia Saudita sostuvo que esta nueva serie de ofensivas representa una amenaza creciente para la seguridad regional y las rutas marítimas internacionales.

Intercepciones en territorio saudí

La coalición informó este jueves que interceptó y destruyó un dron sobre Khamis Mushait, en el sudoeste de Arabia Saudita.

También aseguró haber derribado un misil de crucero sobre la región occidental de Medina y otro dron en la Provincia Oriental.

Las operaciones militares contra posiciones hutíes continuarán, según indicaron las autoridades saudíes.

Preocupación por el impacto regional

La escalada volvió a generar inquietud por posibles efectos sobre el suministro energético, el transporte marítimo comercial y los precios del combustible.

En las últimas semanas, los hutíes intensificaron sus ataques contra aeropuertos, infraestructura petrolera y rutas de navegación vinculadas con Arabia Saudita.

Donald Trump también acusó al grupo de intentar presionar sobre el precio del petróleo y sugirió que Irán estaría detrás de la nueva ofensiva.

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