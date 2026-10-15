Varios misiles lanzados por los hutíes impactaron este jueves en el Palacio Presidencial Al-Maashiq, en Adén, y provocaron la muerte de dos integrantes de la escolta del primer ministro yemení Shaya Al-Zindani.
Los hutíes atacaron el palacio presidencial de Adén y mataron a dos custodios del primer ministro
Misiles impactaron en el complejo Al-Maashiq, sede del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Shaya Al-Zindani resultó ileso y los rebeldes reivindicaron el ataque.
El jefe de Gobierno resultó ileso, al igual que los miembros de su gabinete, según informó el Ejecutivo reconocido internacionalmente.
El blanco del ataque
Los hutíes, respaldados por Irán, aseguraron que su objetivo era un supuesto centro de operaciones militares saudí ubicado dentro del complejo presidencial.
En un comunicado, señalaron que el bombardeo forma parte de su estrategia de atacar instalaciones y despliegues militares vinculados con Arabia Saudita.
El Gobierno yemení no informó de inmediato qué tipo de misiles fueron utilizados ni la magnitud de los daños provocados en el palacio.
Adén, sede del Gobierno reconocido
Adén funciona como capital provisional y sede del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.
La administración cuenta con el respaldo de la coalición militar liderada por Arabia Saudita, enfrentada desde hace años con los hutíes.
El ataque se produjo además en un contexto de renovada ofensiva rebelde contra objetivos saudíes y posiciones asociadas a la coalición.
Nuevas amenazas contra Arabia Saudita
Menos de una hora antes del impacto en Adén, los hutíes habían reiterado que el espacio aéreo y los aeropuertos saudíes no eran seguros.
El grupo afirmó además que mantiene la capacidad de responder a los ataques de la coalición contra posiciones en Yemen.
Arabia Saudita sostuvo que esta nueva serie de ofensivas representa una amenaza creciente para la seguridad regional y las rutas marítimas internacionales.
Intercepciones en territorio saudí
La coalición informó este jueves que interceptó y destruyó un dron sobre Khamis Mushait, en el sudoeste de Arabia Saudita.
También aseguró haber derribado un misil de crucero sobre la región occidental de Medina y otro dron en la Provincia Oriental.
Las operaciones militares contra posiciones hutíes continuarán, según indicaron las autoridades saudíes.
Preocupación por el impacto regional
La escalada volvió a generar inquietud por posibles efectos sobre el suministro energético, el transporte marítimo comercial y los precios del combustible.
En las últimas semanas, los hutíes intensificaron sus ataques contra aeropuertos, infraestructura petrolera y rutas de navegación vinculadas con Arabia Saudita.
Donald Trump también acusó al grupo de intentar presionar sobre el precio del petróleo y sugirió que Irán estaría detrás de la nueva ofensiva.