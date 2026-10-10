La coalición militar liderada por Arabia Saudita anunció este sábado 10 de octubre una operación a gran escala contra los hutíes en Yemen y aseguró haber destruido 136 objetivos militares en áreas controladas por ese grupo, respaldado por Irán. La ofensiva se desarrolla en medio de una nueva escalada de violencia, marcada por ataques contra territorio saudita y combates entre los insurgentes y las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.
Arabia Saudita intensifica los ataques contra los hutíes en Yemen
La ofensiva se produce en medio de una nueva escalada del conflicto, con ataques contra instalaciones sauditas y combates que, según fuentes militares citadas en el informe, dejaron más de 400 muertos desde el inicio de la última operación gubernamental.
El anuncio fue realizado por Turki al Maliki, portavoz de la coalición saudita, a través de publicaciones en la red social X. El funcionario afirmó que la operación está dirigida contra los integrantes y las capacidades militares de los hutíes, a quienes calificó de organización terrorista.
Sin embargo, el balance de objetivos destruidos fue informado por la propia coalición y no se aportaron en el material original verificaciones independientes sobre el alcance de los daños.
El conflicto se intensificó desde julio, cuando se reanudaron los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales, respaldadas por Riad. Desde entonces, la violencia se extendió hacia Arabia Saudita, que denunció ataques con drones y misiles contra instalaciones energéticas, centros de transporte y otros objetivos.
Los hutíes controlan amplias zonas de Yemen, incluidas áreas estratégicas de la costa del mar Rojo, una región de importancia para el comercio marítimo internacional.
Bombardeos en Yemen y víctimas en Arabia Saudita
La cadena de televisión hutí Almasirah informó que los bombardeos sauditas alcanzaron sectores de la gobernación de Saada, en el noroeste de Yemen, una zona bajo influencia del movimiento insurgente.
En paralelo, Arabia Saudita reportó víctimas mortales por ataques contra sus aeropuertos. Según la información difundida por DW, seis personas murieron durante esa semana en bombardeos reivindicados por los hutíes contra instalaciones aeroportuarias sauditas.
La sucesión de ataques refleja la expansión de las hostilidades más allá del territorio yemení y aumenta los riesgos para las infraestructuras civiles y estratégicas de ambos países.
Mientras Riad intensifica sus operaciones aéreas, los hutíes mantienen su capacidad de lanzar proyectiles y drones contra objetivos sauditas, lo que alimenta una dinámica de represalias y nuevos bombardeos.
Más de 400 muertos desde el inicio de la ofensiva gubernamental
Los combates también continúan en Yemen, donde más de 400 personas habrían muerto desde el lunes, cuando las fuerzas gubernamentales lanzaron la operación denominada «Amanecer de Yemen», con apoyo de la aviación saudita. La cifra corresponde a fuentes militares citadas en el informe y no cuenta con una verificación independiente en el material disponible.
Una fuente militar del bando gubernamental señaló que el viernes se desarrollaba una operación para recuperar el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, actualmente disputado por las fuerzas enfrentadas.
Este paso marítimo conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una vía fundamental para el transporte internacional de mercancías entre Asia y Europa, a través del canal de Suez. Su control tiene una importancia estratégica tanto militar como comercial.
La intensificación de los combates amenaza con agravar la crisis humanitaria y generar nuevas alteraciones en una de las principales rutas marítimas del mundo. La evolución del conflicto dependerá, en buena medida, de la capacidad de las fuerzas gubernamentales y de la coalición saudita para modificar el equilibrio militar frente a los hutíes.