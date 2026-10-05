Las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente de Yemen anunciaron este lunes nuevos ataques contra posiciones de los hutíes y avances en la zona de Dhubab, en las proximidades del estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los principales corredores marítimos de la región.
El Ejército de Yemen lanza una nueva ofensiva contra los hutíes en una zona estratégica
Las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente anunciaron nuevas operaciones contra los hutíes y avances en la zona de Dhubab, cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. El Ejecutivo aseguró que busca recuperar el territorio bajo control de los rebeldes.
Según fuentes militares citadas por medios internacionales, efectivos de la Brigada de los Gigantes y de las Fuerzas Escudo de la Nación, alineadas con el Gobierno, avanzaron hacia la costa occidental y alcanzaron las inmediaciones de Bab el-Mandeb.
La Brigada de los Gigantes confirmó a través de su cuenta oficial en X el lanzamiento de una operación militar contra las fuerzas hutíes en esta zona. Una fuente de esa unidad señaló además que los primeros contingentes comenzaron a desplegarse en el área con apoyo aéreo.
Las fuerzas gubernamentales también se posicionaron en las cercanías de Moca, un puerto ubicado sobre el mar Rojo y considerado clave para las operaciones militares y el control de la costa occidental.
El Gobierno anunció una campaña para recuperar territorio
El avance se produjo un día después de que el Gobierno yemení anunciara una nueva campaña militar destinada a recuperar las zonas bajo control de los hutíes y restablecer la autoridad estatal.
El portavoz militar gubernamental, general de división Majid al Nuzaili, afirmó que las Fuerzas Armadas realizaron 1.122 operaciones de ataque de precisión contra posiciones hutíes en las provincias de Saada, Al Jawf y Taiz, además de distintos puntos de la costa occidental.
Según el funcionario, esas operaciones permitieron "neutralizar" a 1.747 combatientes hutíes. Las cifras fueron difundidas por las autoridades yemeníes y no pudieron ser verificadas de manera independiente.
Los hutíes, movimiento respaldado por Irán que controla amplias zonas del norte y oeste del país, no habían emitido hasta el momento una respuesta pública a estas afirmaciones.
Bab el-Mandeb, una ruta clave para el comercio marítimo
El interés por controlar la zona responde también a su importancia estratégica. Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una de las principales vías de navegación entre el océano Índico y el Mediterráneo a través del canal de Suez.
Por ese motivo, cualquier cambio en el control de las áreas próximas al estrecho puede tener consecuencias sobre la seguridad de las rutas marítimas y el tránsito internacional de mercancías.
La nueva ofensiva se desarrolla en un contexto de renovada tensión militar en Yemen, donde las fuerzas gubernamentales buscan recuperar posiciones frente a los hutíes, que mantienen el control de amplias zonas del territorio yemení.