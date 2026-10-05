Avanza hacia Bab el-Mandeb

El Ejército de Yemen lanza una nueva ofensiva contra los hutíes en una zona estratégica

Las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente anunciaron nuevas operaciones contra los hutíes y avances en la zona de Dhubab, cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. El Ejecutivo aseguró que busca recuperar el territorio bajo control de los rebeldes.