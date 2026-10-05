Guerra de Europa

Dos muertos tras el incendio de un carguero en el mar Negro: Zelenski responsabilizó a Rusia

El buque Royad Mammadov, de propiedad turca y con bandera de San Cristóbal y Nieves, transportaba maíz desde el puerto ucraniano de Izmail hacia Italia. Tras el incendio, 11 tripulantes fueron rescatados y dos murieron. El presidente ucraniano atribuyó el ataque a drones rusos, aunque esa acusación no fue confirmada de manera independiente.