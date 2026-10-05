Un carguero que transportaba maíz se incendió este lunes en el mar Negro, frente a la costa de Rumania, en un incidente que dejó dos tripulantes muertos y otros 11 rescatados. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de haber atacado el buque con drones.
Dos muertos tras el incendio de un carguero en el mar Negro: Zelenski responsabilizó a Rusia
El buque Royad Mammadov, de propiedad turca y con bandera de San Cristóbal y Nieves, transportaba maíz desde el puerto ucraniano de Izmail hacia Italia. Tras el incendio, 11 tripulantes fueron rescatados y dos murieron. El presidente ucraniano atribuyó el ataque a drones rusos, aunque esa acusación no fue confirmada de manera independiente.
El barco fue identificado como el Royad Mammadov, de propiedad turca y con bandera de San Cristóbal y Nieves. Había partido del puerto ucraniano de Izmail, cargado con cereales, y se dirigía hacia Ravena, Italia.
Según las autoridades rumanas, el incidente ocurrió fuera de las aguas territoriales del país, aunque dentro de su zona económica exclusiva. Los equipos de emergencia desplegaron una operación de rescate después de que el incendio se propagara por la embarcación.
La agencia Reuters informó que el buque terminó hundiéndose tras el incendio. Las autoridades rumanas confirmaron las dos víctimas y el rescate de 11 personas, pero no determinaron oficialmente cuál fue la causa del fuego.
Zelenski responsabilizó a Rusia
Zelenski sostuvo que el carguero fue alcanzado por dos drones rusos mientras navegaba en aguas neutrales. A través de un mensaje publicado en X, afirmó que el barco transportaba maíz y que entre sus tripulantes había ciudadanos de Azerbaiyán y la India.
El mandatario ucraniano señaló además que el capitán murió como consecuencia del ataque y cuestionó la continuidad de los incidentes que afectan a embarcaciones civiles en el mar Negro.
La acusación contra Rusia fue formulada por Zelenski y, hasta el momento, no había sido confirmada de manera independiente. Rusia tampoco había realizado una declaración específica sobre este incidente al momento de los primeros reportes.
El episodio se produjo después de que Moscú informara el domingo sobre ataques contra dos buques de carga en el sector noroccidental del mar Negro, aunque el Ministerio de Defensa ruso afirmó que esas embarcaciones transportaban equipamiento militar. Esa versión tampoco fue verificada de manera independiente.
Ucrania vuelve a poner el foco en la seguridad de las exportaciones
Zelenski vinculó el incidente con la seguridad de la navegación y las exportaciones agrícolas desde Ucrania. Según el presidente ucraniano, Kiev ha planteado medidas para reducir las tensiones y garantizar la circulación segura de los buques en el mar Negro.
"Es necesario ejercer presión para restaurar la seguridad alimentaria mundial", sostuvo Zelenski, al reclamar apoyo internacional para evitar nuevos incidentes que puedan afectar al transporte marítimo.
El caso vuelve a poner en primer plano la importancia del mar Negro para el comercio de granos de la región, en un contexto marcado por los ataques y las restricciones que afectan a las rutas de exportación ucranianas.