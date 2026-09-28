Los hutíes acusaron a Arabia Saudita de haber bombardeado un mercado en las afueras de Taiz, en el suroeste de Yemen, durante una nueva escalada de los combates en el país.
Tensión en Yemen: hutíes denuncian bombardeos sauditas en Taiz
El grupo rebelde afirmó que dos bombardeos en las afueras de Taiz dejaron muertos y heridos, entre ellos civiles. El Gobierno yemení aseguró que la operación tuvo como objetivo un depósito y vehículos de los hutíes.
Según el Ministerio de Salud controlado por los hutíes, al menos siete personas murieron y varias decenas resultaron heridas en los dos ataques aéreos registrados el domingo. El grupo difundió imágenes en las que se observan columnas de humo y daños en una zona comercial. La versión hutí no pudo ser verificada de manera independiente.
Posteriormente, fuentes vinculadas al movimiento elevaron el número de víctimas y afirmaron que alrededor de 30 combatientes hutíes murieron en los bombardeos, además de varios civiles. Sin embargo, tampoco existen hasta el momento fuentes independientes que permitan confirmar esas cifras.
El portavoz militar hutí, Yahya Saree, responsabilizó a Arabia Saudita por los ataques y advirtió que habrá una respuesta. Por su parte, las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente sostuvieron que la aviación atacó un depósito y vehículos pertenecientes a los hutíes en la misma zona.
Taiz, uno de los principales frentes de la guerra
La ciudad y la gobernación de Taiz constituyen uno de los principales escenarios del conflicto yemení. La zona se encuentra bajo control de fuerzas vinculadas al Gobierno reconocido internacionalmente, mientras los hutíes mantienen posiciones y han intentado ampliar su influencia hacia el litoral del mar Rojo.
Los combates se intensificaron durante las últimas semanas después de un período de relativa calma. La nueva ofensiva hutí incluyó avances hacia zonas estratégicas del oeste del país y provocó nuevos desplazamientos de población.
El Ejército yemení reportó cientos de operaciones
En paralelo, el Ejército yemení afirmó haber realizado 756 operaciones militares en las últimas 72 horas contra posiciones hutíes en distintos puntos del país.
El portavoz militar Majid al Nuzaili aseguró que las operaciones se desarrollaron mediante ataques aéreos, drones, artillería, lanzacohetes y otras acciones terrestres en las provincias de Saada, Al Yauf, Marib, Al Bayda, Lahj y Taiz.
Según la versión oficial, esas operaciones provocaron 2.316 bajas entre muertos y heridos dentro de las filas hutíes y permitieron destruir o dañar vehículos, lanzadores de misiles, depósitos de armas y otros equipos militares. Estas cifras corresponden al balance difundido por las fuerzas gubernamentales y no pudieron ser verificadas de manera independiente.
El Ejército también informó de la muerte de cuatro ciudadanos iraníes, a los que identificó como especialistas vinculados con operaciones de drones y misiles. Teherán y los hutíes han rechazado anteriormente distintas acusaciones sobre el alcance de la asistencia militar iraní al movimiento.
Una nueva escalada en Yemen
La ofensiva se produce en un contexto de creciente tensión regional. Los hutíes, respaldados por Irán, ampliaron durante septiembre sus operaciones en el oeste de Yemen y avanzaron hacia zonas próximas al estrecho de Bab el Mandeb, una de las principales rutas marítimas del comercio internacional.
El movimiento también anunció restricciones contra buques vinculados con Arabia Saudita, mientras Riad incrementó su respaldo militar a las fuerzas del Gobierno yemení. En ese marco, el Reino Unido acordó proporcionar apoyo defensivo de reabastecimiento aéreo a Arabia Saudita ante el aumento de los ataques hutíes.
El conflicto yemení comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y amplias zonas del norte del país. Arabia Saudita intervino al año siguiente al frente de una coalición que respaldó al Gobierno reconocido internacionalmente.
Después de varios años de relativa calma, los combates volvieron a intensificarse en 2026, en paralelo con la escalada de las tensiones en Medio Oriente. Yemen continúa atravesando una grave crisis humanitaria y nuevos enfrentamientos han provocado desplazamientos de población.