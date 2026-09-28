Las autoridades del Reino Unido investigan si existe un vínculo entre Irán y un presunto plan para atacar la base militar de la RAF Fairford, en el oeste de Inglaterra, utilizada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para operaciones contra objetivos iraníes.
Investigan si Irán está detrás de un presunto plan de ataque contra una base usada por EE.UU. en Reino Unido
Cinco hombres fueron detenidos cerca de la base de la RAF Fairford, utilizada por Estados Unidos para operaciones contra Irán. La policía antiterrorista analiza distintas hipótesis y Teherán negó cualquier participación.
Cinco hombres fueron detenidos durante la madrugada del domingo cerca de la instalación, después de que la Policía recibiera un aviso sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base. Los detenidos son ciudadanos británicos residentes en Londres y tienen entre 23 y 25 años, según informó la Policía Antiterrorista británica.
Los sospechosos fueron inicialmente arrestados por presuntos delitos vinculados con explosivos y posteriormente quedaron bajo investigación por la preparación de un acto terrorista. Las autoridades británicas señalaron que todavía trabajan para determinar las circunstancias del episodio, el motivo y el eventual objetivo de los detenidos.
La investigación analiza distintas posibilidades, entre ellas un eventual vínculo con Irán. Una fuente citada por Reuters señaló que una motivación relacionada con ese país es considerada una de las principales hipótesis, aunque también se estudian otras posibilidades, como una operación de sabotaje vinculada con Rusia o un complot islamista.
Irán negó cualquier participación
El Gobierno iraní rechazó las versiones que vinculan al país con el presunto ataque. La negativa se conoció mientras la Policía británica avanzaba con los interrogatorios y el análisis de los vehículos encontrados cerca de la base.
La investigación se desarrolla además en un contexto de tensión entre Londres, Washington y Teherán. En julio, los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán habían señalado a Fairford como un posible objetivo debido a su utilización por parte de las fuerzas estadounidenses.
Una base utilizada por Estados Unidos
La RAF Fairford, ubicada en Gloucestershire, es una instalación de la Fuerza Aérea británica utilizada también por Estados Unidos. Desde allí operaron bombarderos estadounidenses durante distintos conflictos internacionales y, en el actual enfrentamiento con Irán, la base fue utilizada para operaciones militares estadounidenses.
En marzo, el Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar instalaciones militares británicas para determinadas operaciones defensivas contra Irán. Posteriormente, bombarderos estadounidenses fueron desplegados en Fairford.
La situación provocó un importante operativo de seguridad en la zona. Un perímetro de aproximadamente 400 metros fue establecido alrededor de los vehículos mientras especialistas del Ejército británico examinaban su contenido. Como medida preventiva, unas 85 viviendas fueron evacuadas.
Trump aseguró que buscaban causar daños
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los detenidos estaban siendo investigados por las autoridades británicas y estadounidenses y sostuvo que buscaban causar “graves daños” en la base.
Sin embargo, los responsables de la investigación británica evitaron confirmar públicamente cuál era el objetivo concreto del grupo o quién podría estar detrás del presunto plan.
El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, también pidió cautela mientras avanza la investigación y señaló que no corresponde especular sobre la posible participación de otros países.
Los detenidos quedaron bajo investigación
La Policía Antiterrorista británica informó posteriormente que los cinco hombres fueron liberados bajo fianza, aunque continúan siendo investigados. Las autoridades indicaron que mantienen abiertas distintas líneas de investigación y que una de ellas contempla la posibilidad de que los involucrados hayan actuado como intermediarios de un Estado extranjero.
Por el momento, no existe una confirmación oficial de que Irán haya organizado o dirigido el presunto ataque. La investigación deberá determinar el propósito de los detenidos, el contenido de los vehículos y eventuales conexiones con organizaciones o gobiernos extranjeros.