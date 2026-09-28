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Escenas dramáticas en Kiev: un dron impactó en la Academia de Ciencias y dejó al menos un muerto

Un dron ruso impactó contra la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, ubicada en pleno centro de Kiev. El ataque dejó al menos una persona muerta y tres heridas, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el edificio afectado.