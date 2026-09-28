Un nuevo ataque ruso con drones alcanzó este lunes la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev. Según informaron las autoridades ucranianas, al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas tras el impacto contra el edificio.
Escenas dramáticas en Kiev: un dron impactó en la Academia de Ciencias y dejó al menos un muerto
Un dron ruso impactó contra la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, ubicada en pleno centro de Kiev. El ataque dejó al menos una persona muerta y tres heridas, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el edificio afectado.
El alcalde de la capital, Vitali Klichkó, confirmó las primeras consecuencias del ataque, mientras bomberos y rescatistas desplegaron un operativo en el lugar. Las tareas se concentraron en extinguir el incendio y revisar el inmueble ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas.
La Academia se encuentra en una zona estratégica y muy transitada de la capital ucraniana. Está ubicada en la misma calle que la Ópera Nacional y la sede central del Servicio de Seguridad de Ucrania, otro edificio que ya había sido alcanzado por un dron a comienzos de septiembre.
Las imágenes difundidas después del impacto mostraron una importante columna de humo y llamas que salían de distintos sectores de la construcción. También se observaron personas cerca de las ventanas mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.
Antes del ataque, la Fuerza Aérea de Ucrania había emitido una alerta por la presencia de drones que se dirigían hacia Kiev. Autoridades ucranianas señalaron que durante las últimas ofensivas fueron alcanzados edificios públicos y otras instalaciones civiles. Rusia, por su parte, sostiene que sus operaciones están dirigidas contra objetivos vinculados con el esfuerzo militar ucraniano.
El episodio se produjo después de varios días de ataques aéreos sobre la capital y otras regiones del país. Kiev viene registrando ofensivas reiteradas con vehículos no tripulados, en medio de una intensificación de los bombardeos sobre distintos puntos de Ucrania.
El presidente Volodímir Zelenski informó además que los ataques alcanzaron otros objetivos, entre ellos una empresa farmacéutica y estaciones de servicio en Kiev, además de un centro empresarial en Dnipro y diferentes instalaciones civiles, comerciales y de comunicaciones en otras regiones.
En Dnipro, el impacto de un dron contra un edificio de oficinas dejó al menos tres muertos y 12 heridos, según las autoridades locales. La ofensiva también provocó víctimas en otros puntos del país, mientras continuaban las operaciones de rescate y evaluación de daños.