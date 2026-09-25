Guerra en Europa

Tres muertos y siete heridos tras el impacto de un dron ruso en Kiev

El dron impactó en el estacionamiento de un edificio de oficinas y provocó daños en la fachada y la rotura de varias ventanas. El alcalde Vitali Klichkó confirmó el balance de víctimas. Antes del ataque se habían activado las alarmas aéreas en la capital ucraniana