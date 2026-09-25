Al menos tres personas murieron y otras siete resultaron heridas este viernes tras el impacto de un dron en el estacionamiento de un edificio de oficinas en Kiev, la capital de Ucrania.
Tres muertos y siete heridos tras el impacto de un dron ruso en Kiev
El dron impactó en el estacionamiento de un edificio de oficinas y provocó daños en la fachada y la rotura de varias ventanas. El alcalde Vitali Klichkó confirmó el balance de víctimas. Antes del ataque se habían activado las alarmas aéreas en la capital ucraniana
El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, confirmó el número de víctimas poco después de las 15 horas locales y señaló que el ataque también provocó daños en la fachada del edificio y la rotura de varias ventanas.
El impacto se produjo a plena luz del día, en un nuevo episodio de los ataques aéreos que Rusia lleva adelante contra Kiev y otras ciudades ucranianas.
Alarmas y explosiones en la capital
Poco antes del impacto se habían activado las alarmas aéreas en Kiev. Tras el sonido de las sirenas se registraron varias explosiones en distintos sectores de la capital.
Los servicios de emergencia trabajaron en la zona afectada mientras se evaluaban los daños provocados por el ataque y se asistía a las personas heridas.
Las autoridades ucranianas mantienen activados los sistemas de alerta ante la posibilidad de nuevos ataques, en un contexto de intensificación de las operaciones con drones y misiles contra distintas zonas del país.
Ataques durante el día
Los ataques rusos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas se han producido con frecuencia durante las últimas semanas y no se han limitado a las horas nocturnas.
Durante etapas anteriores de la guerra, las ofensivas de largo alcance contra territorio ucraniano se concentraban principalmente durante la noche y la madrugada. En las últimas semanas, en cambio, también se registraron ataques durante el día.