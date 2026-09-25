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Tres muertos y siete heridos tras el impacto de un dron ruso en Kiev

El dron impactó en el estacionamiento de un edificio de oficinas y provocó daños en la fachada y la rotura de varias ventanas. El alcalde Vitali Klichkó confirmó el balance de víctimas. Antes del ataque se habían activado las alarmas aéreas en la capital ucraniana

Un ataque con drones rusos deja tres muertos en KievUn ataque con drones rusos deja tres muertos en Kiev
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Al menos tres personas murieron y otras siete resultaron heridas este viernes tras el impacto de un dron en el estacionamiento de un edificio de oficinas en Kiev, la capital de Ucrania.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, confirmó el número de víctimas poco después de las 15 horas locales y señaló que el ataque también provocó daños en la fachada del edificio y la rotura de varias ventanas.

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El impacto se produjo a plena luz del día, en un nuevo episodio de los ataques aéreos que Rusia lleva adelante contra Kiev y otras ciudades ucranianas.

Alarmas y explosiones en la capital

Poco antes del impacto se habían activado las alarmas aéreas en Kiev. Tras el sonido de las sirenas se registraron varias explosiones en distintos sectores de la capital.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB People walk past a body covered with a plastic bag in the aftermath of a Russian jet drone attack on a business center, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, September 25, 2026. REUTERS/Valentyn OgirenkoTres muertos y siete heridos tras el impacto de un dron ruso en Kiev

Los servicios de emergencia trabajaron en la zona afectada mientras se evaluaban los daños provocados por el ataque y se asistía a las personas heridas.

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Las autoridades ucranianas mantienen activados los sistemas de alerta ante la posibilidad de nuevos ataques, en un contexto de intensificación de las operaciones con drones y misiles contra distintas zonas del país.

Ataques durante el día

Los ataques rusos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas se han producido con frecuencia durante las últimas semanas y no se han limitado a las horas nocturnas.

A firefighter works at the site of an office building hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine September 25, 2026. REUTERS/Valentyn OgirenkoTres muertos y siete heridos tras el impacto de un dron ruso en Kiev

Durante etapas anteriores de la guerra, las ofensivas de largo alcance contra territorio ucraniano se concentraban principalmente durante la noche y la madrugada. En las últimas semanas, en cambio, también se registraron ataques durante el día.

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