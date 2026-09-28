Al menos 14 personas murieron y otras 57 resultaron heridas en las últimas 24 horas por ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania, según el último balance difundido este domingo por autoridades ucranianas.
Ataques rusos contra Ucrania dejaron 14 muertos y 57 heridos en 24 horas
Járkov fue la zona más afectada, con nueve fallecidos y 37 personas lesionadas, mientras también se reportaron daños en viviendas e infraestructura en otras regiones.
Los bombardeos afectaron diferentes puntos del país y provocaron víctimas civiles, además de daños en viviendas, vehículos e infraestructura. En paralelo, continúan los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas en distintos sectores del frente.
Las víctimas
La región de Járkov registró el mayor número de víctimas durante la última jornada. De acuerdo con las autoridades locales, los ataques dejaron nueve muertos y 37 heridos.
Entre las personas heridas se encuentran menores de edad, según los informes difundidos por las administraciones regionales.
Los ataques también provocaron víctimas y daños en otras zonas del este y el sur de Ucrania, entre ellas Donetsk, Zaporiyia y Jersón. En esas regiones se reportaron bombardeos y ataques con drones durante la noche y la madrugada.
Drones, daños y tareas de emergencia
Las fuerzas rusas volvieron a utilizar vehículos aéreos no tripulados en distintos puntos del territorio ucraniano. Las autoridades locales informaron daños en edificios residenciales, viviendas particulares, automóviles y diferentes instalaciones de infraestructura.
Los servicios de emergencia desplegaron operativos en las zonas afectadas para asistir a las víctimas, controlar incendios y remover los escombros provocados por los ataques.
La sucesión de ataques se produce mientras Rusia mantiene sus operaciones militares en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, el gobierno de Kiev continúa solicitando a sus aliados occidentales mayor asistencia militar y nuevos sistemas de defensa aérea.
Sin un acuerdo de alto el fuego
Los ataques contra ciudades y localidades alejadas de la línea de contacto se intensificaron durante los últimos meses mediante el empleo de drones y misiles, de acuerdo con el panorama presentado por las autoridades ucranianas.
Ucrania también mantiene operaciones contra objetivos militares, energéticos y logísticos ubicados dentro del territorio ruso.
La guerra comenzó con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y continúa sin un acuerdo de alto el fuego. Mientras persisten las operaciones militares, también se mantienen los esfuerzos diplomáticos internacionales orientados a abrir una instancia de negociación.
El nuevo balance de víctimas vuelve a reflejar el impacto de los ataques sobre la población civil y la infraestructura de distintas regiones ucranianas, en un conflicto que continúa extendiéndose sin una resolución definitiva.