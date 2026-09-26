Nueva escalada

Al menos cinco muertos en nuevos ataques con drones entre Rusia y Ucrania

Tres personas murieron en la región rusa de Krasnodar, según autoridades locales, mientras que otras dos fallecieron en Zaporiyia tras un ataque ruso. Moscú informó que derribó 645 drones ucranianos, mientras Kiev aseguró haber neutralizado 134 de los 173 aparatos lanzados por Rusia.