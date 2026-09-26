Al menos cinco personas murieron en una nueva jornada de ataques con drones entre Rusia y Ucrania. Tres de las víctimas se registraron en la región rusa de Krasnodar, mientras que otras dos fallecieron en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, según informaron autoridades de ambos países.
Al menos cinco muertos en nuevos ataques con drones entre Rusia y Ucrania
Tres personas murieron en la región rusa de Krasnodar, según autoridades locales, mientras que otras dos fallecieron en Zaporiyia tras un ataque ruso. Moscú informó que derribó 645 drones ucranianos, mientras Kiev aseguró haber neutralizado 134 de los 173 aparatos lanzados por Rusia.
Los nuevos ataques también provocaron daños en instalaciones industriales, viviendas y redes de infraestructura, además de dejar varios heridos y miles de personas sin suministro eléctrico.
Tres muertos tras un ataque ucraniano en Krasnodar
El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 645 drones ucranianos durante la jornada del sábado. Según las autoridades rusas, los ataques provocaron daños en empresas y zonas industriales del sur del país.
En la región de Krasnodar, a orillas del mar Negro, fueron afectadas dos empresas. El gobernador regional, Beniamin Kondratiev, confirmó inicialmente que había víctimas fatales y posteriormente las autoridades elevaron a tres el número de muertos.
Además, otras dos personas resultaron heridas por la caída de fragmentos de drones en el distrito de Séverski, de acuerdo con información oficial rusa.
El ataque también provocó daños en cables de alta tensión ubicados junto a una vía ferroviaria, lo que dejó a unas 26.000 personas sin suministro eléctrico.
Por otra parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que sus fuerzas atacaron durante la noche la refinería de Ilski, también ubicada en la región de Krasnodar.
Según Kiev, el establecimiento, que tiene una capacidad de refinación de aproximadamente 6,6 millones de toneladas de petróleo al año, sufrió un incendio como consecuencia del ataque.
Dos mujeres murieron en Zaporiyia
En Ucrania, las autoridades informaron sobre dos víctimas fatales en la ciudad de Zaporiyia como consecuencia de un ataque ruso.
El jefe de la administración regional, Mijailo Semikin, señaló que dos mujeres murieron después de quedar atrapadas bajo los escombros de un edificio alcanzado durante los ataques.
Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 173 drones contra territorio ucraniano desde la tarde del viernes. Más de 50 de esos aparatos, de acuerdo con Kiev, eran drones con motores a reacción.
Las defensas antiaéreas ucranianas aseguraron haber derribado o neutralizado 134 drones. Las autoridades registraron impactos en 19 lugares y la caída de restos de aparatos interceptados en otros ocho puntos.
Al momento de difundirse el parte, la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió que el ataque continuaba y que todavía había drones rusos en el espacio aéreo del país.
Continúan los ataques con drones
La nueva oleada de ataques se produjo un día después de otro ataque ruso sobre Kiev que, según las autoridades ucranianas, dejó tres muertos tras el impacto de un dron cerca de un edificio de oficinas.
El intercambio de ataques con drones se mantiene como uno de los principales componentes de las operaciones militares entre Rusia y Ucrania, con lanzamientos dirigidos tanto contra zonas urbanas como contra instalaciones energéticas e industriales.
Los balances de cada jornada son comunicados por las autoridades de los países involucrados y pueden modificarse a medida que avanzan las tareas de rescate y evaluación de daños.