Dos turistas estadounidenses murieron tras una explosión que provocó el derrumbe de un edificio en las cercanías de la Acrópolis de Atenas, mientras los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a otras cuatro personas que permanecen desaparecidas.
Dos turistas estadounidenses murieron tras una explosión en un edificio de Atenas
Los fallecidos eran turistas estadounidenses que se alojaban en un apartamento junto a otra pareja. Más de 30 bomberos trabajan entre los escombros con perros y equipos especializados para localizar a las cuatro personas que todavía permanecen desaparecidas.
Los cuerpos fueron encontrados este sábado entre los escombros, un día después de la explosión. Las víctimas formaban parte de un grupo de cuatro turistas estadounidenses, integrado por dos matrimonios de entre 35 y 40 años, que había alquilado un apartamento en el inmueble.
En el edificio también residía una pareja de personas mayores.
Más de 30 bomberos trabajan entre los escombros
Los equipos de emergencia mantienen un amplio operativo de búsqueda en la zona. Más de 30 bomberos trabajan con detectores de sonido, tres perros especializados en búsqueda y rescate y maquinaria pesada para intentar localizar a las cuatro personas que continúan desaparecidas.
La explosión provocó importantes daños estructurales y generó el derrumbe de parte del edificio. Las autoridades también inspeccionan construcciones cercanas debido al riesgo de que hayan quedado comprometidas.
En las primeras horas de la investigación, el alcalde de Atenas, Xaris Doukas, señaló que el episodio podría haber sido provocado por una importante fuga de gas natural en la segunda planta del inmueble. Sin embargo, la causa de la explosión todavía debe ser determinada por las autoridades.
El impacto de la explosión en Plaka
El estallido se produjo en Plaka, uno de los barrios más turísticos de Atenas, ubicado a los pies de la Acrópolis y próximo al Partenón.
La magnitud de la explosión hizo que fuera percibida en una amplia zona de la capital griega y generó daños en edificios cercanos.
Doukas calificó el episodio como un “desastre increíble” y explicó que se están realizando inspecciones para determinar el estado de las construcciones próximas al inmueble afectado y establecer si pueden continuar en pie o si deberán ser demolidas.
El operativo de emergencia permanece activo mientras los rescatistas trabajan para descartar que haya más personas atrapadas.
Vecinos habían advertido sobre posibles riesgos
La tragedia también puso bajo la lupa advertencias realizadas previamente por residentes de Plaka.
Según una carta de la asociación vecinal publicada por el periódico Kathimerini, hace aproximadamente un año los habitantes del barrio habían advertido a la alcaldía y a las empresas de servicios públicos sobre posibles riesgos vinculados con fugas de gas y cortocircuitos.
Los vecinos habían solicitado además la realización de un simulacro de incendios para identificar eventuales puntos vulnerables en los planes de respuesta ante emergencias del distrito.
Mientras avanza la investigación para establecer las causas de la explosión, los equipos de rescate continúan trabajando entre los restos del edificio en busca de las cuatro personas que todavía permanecen desaparecidas.