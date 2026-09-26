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Incendio en un ferry frente a Mykonos: evacuaron a las 29 personas a bordo

La embarcación transportaba vehículos y realizaba su recorrido por el mar Egeo cuando las llamas comenzaron en uno de los sectores destinados a los rodados.

El ferry Blue Carrier 2 navegaba por el mar Egeo frente a Mykonos.El ferry Blue Carrier 2 navegaba por el mar Egeo frente a Mykonos.
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Un incendio se desató este viernes a bordo del ferry Blue Carrier 2, mientras navegaba por el mar Egeo frente a la isla griega de Mykonos. El fuego obligó a evacuar a las 29 personas que se encontraban en la embarcación, quienes fueron trasladadas hasta la isla de Tinos sin registrar heridas.

La emergencia fue comunicada alrededor de las 8:57, cuando el buque de bandera griega realizaba su recorrido programado hacia el norte de Mykonos. Tras la activación del operativo de emergencia, distintas unidades se dirigieron hacia la zona para asistir a quienes estaban a bordo.

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Evacuaron a todos los ocupantes

El Blue Carrier 2 llevaba 28 tripulantes y un pasajero, que viajaba como conductor de uno de los camiones transportados por la embarcación.

Las 29 personas fueron evacuadas y trasladadas hasta Tinos. Según los primeros datos disponibles, ninguna de ellas sufrió heridas como consecuencia del incendio.

Plumes of smoke and flames rise from vessel Blue Carrier 2 at sea, near Mykonos, Greece, September 25, 2026, in this screen grab obtained from a handout video. Panhellenic Union of Merchant Marine Seamen (PENEN)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. Verification lines: - Vessel confirmed as the BLUE CARRIER 2 by the deck crane, funnel tops and exhaust which matched archive imagery. - Date verified from a statement by the ship company Attica Ferries confirming that BLUE CARRIER 2 was on fire on September 25. - Ship tracking data shows the vessel was near Mykonos on September 25. - Coordinates: 37.6070, 25.3649. - No older versions of the video found posted online before September 25.El buque transportaba camiones y automóviles al momento del siniestro.

El operativo de asistencia contó con la participación de al menos cinco embarcaciones de la Guardia Costera, además de dos lanchas y equipos de bomberos y emergencia que acudieron al lugar donde se encontraba el ferry.

El fuego comenzó en el sector de vehículos

El Blue Carrier 2 es un buque de tipo Ro-Ro, una clase de embarcación diseñada para transportar vehículos mediante rampas de acceso. Al momento del incidente llevaba 166 camiones y 29 automóviles.

El barco fue construido en 1997, tiene aproximadamente 162 metros de longitud y cuenta con espacios destinados al traslado de vehículos.

Firefighting vessel extinguishes which broke out at the Blue Carrier 2 vessel, off Mykonos, Greece, September 25, 2026. Hellenic Coast Guard/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. OVERLAY FROM SOURCE.Los equipos de emergencia desplegaron un operativo para asistir al ferry.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se iniciaron en uno de los garajes donde se encontraban los vehículos. Una importante columna de humo negro pudo observarse desde Mykonos mientras se desarrollaba el operativo.

Investigan el origen del incendio

Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente qué provocó el fuego. Entre las hipótesis que se analizan se encuentra la posibilidad de que las llamas hayan comenzado en uno de los camiones estacionados en el interior del ferry.

La causa del incendio permanece bajo investigación mientras continúan las tareas vinculadas con el incidente. Hasta ahora, el dato confirmado es que todos los ocupantes fueron evacuados y trasladados a Tinos sin heridas.

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