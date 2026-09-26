Un incendio se desató este viernes a bordo del ferry Blue Carrier 2, mientras navegaba por el mar Egeo frente a la isla griega de Mykonos. El fuego obligó a evacuar a las 29 personas que se encontraban en la embarcación, quienes fueron trasladadas hasta la isla de Tinos sin registrar heridas.
Incendio en un ferry frente a Mykonos: evacuaron a las 29 personas a bordo
La embarcación transportaba vehículos y realizaba su recorrido por el mar Egeo cuando las llamas comenzaron en uno de los sectores destinados a los rodados.
La emergencia fue comunicada alrededor de las 8:57, cuando el buque de bandera griega realizaba su recorrido programado hacia el norte de Mykonos. Tras la activación del operativo de emergencia, distintas unidades se dirigieron hacia la zona para asistir a quienes estaban a bordo.
Evacuaron a todos los ocupantes
El Blue Carrier 2 llevaba 28 tripulantes y un pasajero, que viajaba como conductor de uno de los camiones transportados por la embarcación.
Las 29 personas fueron evacuadas y trasladadas hasta Tinos. Según los primeros datos disponibles, ninguna de ellas sufrió heridas como consecuencia del incendio.
El operativo de asistencia contó con la participación de al menos cinco embarcaciones de la Guardia Costera, además de dos lanchas y equipos de bomberos y emergencia que acudieron al lugar donde se encontraba el ferry.
El fuego comenzó en el sector de vehículos
El Blue Carrier 2 es un buque de tipo Ro-Ro, una clase de embarcación diseñada para transportar vehículos mediante rampas de acceso. Al momento del incidente llevaba 166 camiones y 29 automóviles.
El barco fue construido en 1997, tiene aproximadamente 162 metros de longitud y cuenta con espacios destinados al traslado de vehículos.
De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se iniciaron en uno de los garajes donde se encontraban los vehículos. Una importante columna de humo negro pudo observarse desde Mykonos mientras se desarrollaba el operativo.
Investigan el origen del incendio
Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente qué provocó el fuego. Entre las hipótesis que se analizan se encuentra la posibilidad de que las llamas hayan comenzado en uno de los camiones estacionados en el interior del ferry.
La causa del incendio permanece bajo investigación mientras continúan las tareas vinculadas con el incidente. Hasta ahora, el dato confirmado es que todos los ocupantes fueron evacuados y trasladados a Tinos sin heridas.