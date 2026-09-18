China y Filipinas protagonizaron este viernes un nuevo incidente marítimo en el mar de China Meridional, una zona donde ambos países mantienen una disputa territorial y en la que se registraron reiterados enfrentamientos entre embarcaciones en los últimos años.
China y Filipinas intercambian acusaciones tras una colisión cerca del arrecife Sabina
Una embarcación filipina y un patrullero de la Guardia Costera china chocaron cerca del arrecife Sabina, en las islas Spratly. Manila acusó a China de embestir su buque, mientras Pekín responsabilizó a la nave filipina por realizar una maniobra que, según su versión, provocó el contacto.
Según Manila, un buque de la Guardia Costera china embistió a una embarcación del Departamento de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas (BFAR) mientras realizaba una patrulla cerca del arrecife Sabina, conocido como Escoda en Filipinas, en el archipiélago de las islas Spratly.
Pekín, en cambio, responsabilizó a la embarcación filipina por el incidente y sostuvo que realizó una maniobra para cruzarse delante de una patrullera china, provocando el contacto entre ambos barcos.
La versión de Filipinas
El portavoz de la Guardia Costera filipina, Jay Tarriela, afirmó que el buque chino CCG-21585 se aproximó por la popa del BRP Datu Magat Salamat, una embarcación del BFAR que realizaba tareas vinculadas al abastecimiento de combustible subsidiado para pescadores filipinos.
Según Tarriela, a las 11:04 el patrullero chino se cruzó a unos 10 metros de la embarcación filipina. Nueve minutos después, aseguró, repitió la maniobra y esta vez se produjo el contacto entre ambos buques.
Los guardacostas filipinos difundieron además un video en la red social X en el que se observa al buque chino cerca de la popa de la embarcación filipina. En las imágenes se escucha a un tripulante advertir sobre una posible colisión, aunque el momento exacto del impacto no resulta visible.
El episodio se produjo en un contexto de creciente actividad marítima en la zona, donde Filipinas mantiene patrullajes y operaciones de apoyo a sus pescadores, mientras China sostiene una presencia permanente de sus fuerzas de seguridad.
Pekín responsabilizó a la embarcación filipina
La Guardia Costera china ofreció una versión diferente del incidente. Su portavoz, Jiang Lue, afirmó que la embarcación filipina 3015 ignoró varias advertencias realizadas por las autoridades chinas mientras una patrullera efectuaba tareas de vigilancia en las proximidades de Xianbin Jiao, denominación utilizada por Pekín para referirse al arrecife Sabina.
De acuerdo con el funcionario chino, el barco filipino modificó deliberadamente su rumbo y aceleró de manera repentina para cruzarse de forma oblicua frente a la patrullera china. Esa maniobra, sostuvo, provocó el roce entre las dos embarcaciones.
Jiang acusó a Filipinas de haber violado el derecho internacional y afirmó que la responsabilidad por el incidente correspondía "enteramente" a la parte filipina. También defendió el accionar de la Guardia Costera china, al que calificó de profesional, razonable y legal.
Pekín advirtió además a Manila que debe detener las acciones que China considera provocaciones y aseguró que continuará realizando operaciones en las aguas que considera bajo su jurisdicción.
Las islas Spratly, uno de los principales focos de tensión
El arrecife Sabina forma parte de las islas Spratly, un archipiélago estratégico y rico en recursos pesqueros que es reclamado, total o parcialmente, por varios países de la región.
China reivindica la soberanía sobre gran parte del mar de China Meridional, mientras que Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán mantienen distintos reclamos sobre sectores de esas aguas.
La disputa se intensificó en los últimos años con el aumento de los patrullajes, las operaciones de vigilancia y la presencia de embarcaciones de los distintos países. En ese contexto se produjeron choques, maniobras de bloqueo y otros incidentes entre buques chinos y filipinos.
El nuevo episodio cerca del arrecife Sabina vuelve a poner de manifiesto la tensión existente entre Pekín y Manila, aunque las dos partes mantienen versiones contrapuestas sobre cómo se produjo la colisión y quién tuvo responsabilidad en ella.