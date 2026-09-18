En el mar de China Meridional

China y Filipinas intercambian acusaciones tras una colisión cerca del arrecife Sabina

Una embarcación filipina y un patrullero de la Guardia Costera china chocaron cerca del arrecife Sabina, en las islas Spratly. Manila acusó a China de embestir su buque, mientras Pekín responsabilizó a la nave filipina por realizar una maniobra que, según su versión, provocó el contacto.