Quito atravesó una jornada marcada por los incendios forestales. Nueve focos fueron reportados este jueves en distintos puntos de la capital de Ecuador y, según las autoridades, siete ya fueron controlados. El incendio de mayor magnitud se registró en el cerro Casitagua, donde 48 personas fueron evacuadas de manera preventiva.
Incendios forestales en Quito: 48 personas fueron evacuadas del cerro Casitagua
Nueve focos fueron reportados durante la jornada del jueves en la capital ecuatoriana. Siete ya fueron controlados, mientras los bomberos continúan trabajando en el cerro Casitagua, donde el fuego habría afectado unas 200 hectáreas.
El Casitagua está ubicado en el extremo norte de Quito y alcanza casi los 3.500 metros de altura. Las llamas fueron visibles desde distintos sectores de la ciudad, mientras los bomberos trabajaban para contener el avance del fuego.
Las condiciones meteorológicas y ambientales complicaron las tareas de control. Los fuertes vientos favorecieron la propagación de las llamas, mientras que la vegetación seca por la falta de lluvias aportó material combustible.
Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, estimó que unas 200 hectáreas podrían haber sido afectadas por el incendio en el cerro Casitagua.
"Estamos calculando cerca de 200 hectáreas que podrían estar ya afectadas, esto significa un impacto muy fuerte, muy doloroso, en la vegetación, en el patrimonio natural de la ciudad", señaló la funcionaria.
Siete de los nueve focos ya fueron controlados
El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que, de los nueve incendios forestales registrados durante la jornada, siete habían sido controlados.
Los equipos de emergencia concentraron buena parte de sus esfuerzos en el cerro Casitagua, donde el fuego avanzó con rapidez y obligó a adoptar medidas preventivas para proteger a la población ubicada en las inmediaciones.
Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni viviendas afectadas como consecuencia del incendio en esa zona.
La jornada se produjo además después de que Quito permaneciera en alerta por otro incendio registrado el miércoles en el sector céntrico de la ciudad.
Quito acumula cientos de incendios forestales
La situación registrada esta semana se suma a una temporada de incendios que afecta a la capital ecuatoriana desde hace varios meses.
Entre junio y septiembre de este año se contabilizaron cerca de 200 incendios forestales en Quito, que en conjunto destruyeron aproximadamente 1.200 hectáreas de bosque, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades.
La problemática también derivó en actuaciones judiciales. Durante este año, la Justicia procesó a cuatro personas acusadas de provocar incendios forestales.
Mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas para evitar que los focos controlados puedan reactivarse y determinar con mayor precisión la superficie dañada por el fuego.