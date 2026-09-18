Las autoridades alemanas investigan el hallazgo de un dron estrellado cerca del aeródromo militar de Wunstorf, en Baja Sajonia, y analizan si puede existir alguna relación con otro aparato encontrado en agosto en el aeropuerto de Leipzig. Por el momento, la posible conexión entre ambos casos no fue confirmada.
Alemania: investigan el hallazgo de un dron cerca de una base de la Fuerza Aérea
El aparato fue encontrado cerca del aeródromo militar de Wunstorf, donde están estacionados aviones de transporte A400M. La Fiscalía Federal analiza si existe alguna relación con el dron cargado de explosivos hallado en agosto en el aeropuerto de Leipzig.
El dron fue encontrado el lunes 14 de septiembre por un ciudadano que caminaba por la zona próxima al aeródromo de Wunstorf, una instalación de la Fuerza Aérea alemana en la que están estacionados aviones de transporte Airbus A400M.
Tras el hallazgo, agentes de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) de Baja Sajonia realizaron un operativo en el lugar para localizar posibles restos del aparato y obtener indicios que permitan determinar su procedencia, así como identificar a su propietario o al responsable de su operación.
La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal alemana, que busca establecer las circunstancias en las que el dron llegó hasta las inmediaciones de la instalación militar.
Investigan un posible vínculo con el caso de Leipzig
Una de las líneas de investigación apunta a determinar si el aparato encontrado en Wunstorf podría estar relacionado con el dron localizado en agosto en el aeropuerto de Leipzig.
La radiotelevisión pública alemana NDR, que citó a fuentes de seguridad, informó que ambos dispositivos serían del mismo modelo. Además, uno de los componentes del dron hallado en Wunstorf habría sido fabricado mediante impresión 3D, una característica que también habría sido detectada en el aparato encontrado en Leipzig.
Según la información difundida por NDR, no se trataría de un diseño disponible comercialmente.
La Fiscalía Federal confirmó que está analizando la posibilidad de que exista una conexión entre ambos episodios, aunque evitó proporcionar detalles sobre las características de los dispositivos o las líneas concretas de investigación.
El antecedente del aeropuerto de Leipzig
El caso adquiere relevancia por el antecedente registrado el 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig, donde fue encontrado un dron cargado con explosivos cerca de aviones de carga ucranianos.
El aeropuerto es utilizado como centro de distribución de ayuda militar destinada a Ucrania, por lo que el hallazgo generó una investigación por un posible intento de ataque.
A comienzos de septiembre, el Gobierno alemán responsabilizó a Rusia por el episodio y lo calificó como un "ataque híbrido". Moscú rechazó las acusaciones formuladas por Berlín.
Una investigación conjunta publicada por Süddeutsche Zeitung, NDR y WDR señaló posteriormente a dos personas como sospechosas de haber participado en el intento de ataque: un ciudadano ruso con pasaporte letón y un ciudadano bielorruso.
Según esa investigación periodística, las autoridades alemanas consideran que ambos podrían estar vinculados con el intento de atacar un avión Antonov ucraniano utilizado para transportar material bélico.
Una investigación todavía abierta
El hallazgo de Wunstorf suma así un nuevo elemento a las investigaciones alemanas sobre el uso de drones en instalaciones estratégicas. Por ahora, las autoridades no confirmaron que exista una relación entre este aparato y el episodio registrado en Leipzig.
La Fiscalía Federal deberá determinar el origen del dron, establecer quién lo operó y comprobar si sus características permiten vincularlo con otros incidentes investigados en Alemania.