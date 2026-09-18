Preocupación

Alemania: investigan el hallazgo de un dron cerca de una base de la Fuerza Aérea

El aparato fue encontrado cerca del aeródromo militar de Wunstorf, donde están estacionados aviones de transporte A400M. La Fiscalía Federal analiza si existe alguna relación con el dron cargado de explosivos hallado en agosto en el aeropuerto de Leipzig.