Un estudiante de noveno grado disparó contra varias personas en una escuela del municipio de Banga, en la provincia de Cotabato del Sur, Filipinas, y luego se quitó la vida. El ataque dejó en total seis muertos y 17 heridos.
Un alumno de noveno grado mató a cinco personas en una escuela de Filipinas y se suicidó
El hecho ocurrió en Banga, en la provincia de Cotabato del Sur, y generó un amplio operativo de las autoridades para esclarecer las circunstancias del ataque.
El gobernador de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo Jr., confirmó que el autor del tiroteo era alumno del establecimiento y compañero de clase de algunas de las víctimas. Según explicó, actuó solo y utilizó una pistola calibre nueve milímetros.
El ataque
De acuerdo con las autoridades locales, el episodio ocurrió en Banga, en el sur de Filipinas. Tamayo señaló que el atacante cursaba el noveno grado y que el arma utilizada estaba en buenas condiciones.
El alcalde de Banga, Albert Palencia, aseguró en una entrevista radial que el estudiante era hijo de funcionarios del Departamento de Educación y que habría tomado el arma de una caja fuerte ubicada en su vivienda.
Según el funcionario, el adolescente había contado a dos amigos cuáles eran sus intenciones y les había anticipado que llevaría adelante el ataque “justo después del almuerzo”.
Investigan lo ocurrido
Tras el episodio, el Departamento de Educación informó que trabaja junto con la Oficina de la División Escolar, las autoridades regionales, el gobierno local y las fuerzas de seguridad para esclarecer las circunstancias del ataque.
El hecho generó nuevamente preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos filipinos, en un contexto marcado por otros episodios recientes con armas de fuego.
Otros ataques recientes en escuelas
El tiroteo de Banga ocurrió un mes después de otro episodio registrado en una escuela de Mindanao, donde un estudiante transmitió en directo el asesinato de un compañero antes de suicidarse.
A su vez, menos de tres meses antes, otro tiroteo ocurrido en un instituto de Tacloban, en la isla de Leyte, había dejado tres estudiantes muertos y siete heridos.
Durante septiembre, se realizaron simulacros de respuesta ante posibles tiradores activos en distintos puntos de Filipinas, como parte de las medidas destinadas a reforzar la preparación y la seguridad en las escuelas.
La circulación de armas ilegales
El ataque también vuelve a poner el foco sobre la circulación de armas de fuego en Filipinas. Si bien la legislación establece requisitos para acceder a una licencia, entre ellos evaluaciones psiquiátricas, controles de consumo de drogas, capacitación en el manejo de armas y antecedentes penales limpios, las autoridades reportan la presencia de miles de armas no registradas en el país.
Según reportes policiales citados en el material, las armas ilegales estuvieron vinculadas con numerosos incidentes durante los últimos años, una situación que mantiene bajo atención a las autoridades filipinas.