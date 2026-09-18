Putin ordenó la confiscación

Rusia toma el control temporal de los negocios de Nestlé y empresas francesas

El decreto firmado por Vladimir Putin transfirió la gestión de los activos rusos de Nestlé, Auchan, Lemana Pro y FM Logistic a la empresa L.E.V. Management. El Kremlin justificó la medida por el origen de las compañías y las tensiones con los países occidentales por la guerra en Ucrania.