Rusia puso bajo administración temporal los negocios y activos de la multinacional suiza Nestlé y de tres grupos franceses: Auchan, Lemana Pro y FM Logistic. La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin y contempla la transferencia de la gestión de las operaciones a la empresa rusa L.E.V. Management.
Rusia toma el control temporal de los negocios de Nestlé y empresas francesas
El decreto firmado por Vladimir Putin transfirió la gestión de los activos rusos de Nestlé, Auchan, Lemana Pro y FM Logistic a la empresa L.E.V. Management. El Kremlin justificó la medida por el origen de las compañías y las tensiones con los países occidentales por la guerra en Ucrania.
El decreto fue firmado el jueves 17 de septiembre y alcanza a 16 sociedades vinculadas con las compañías occidentales. La decisión se produce en el marco de las tensiones entre Moscú y los países occidentales por la guerra en Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Rusia.
Aunque el mecanismo supone que una empresa rusa pasa a controlar temporalmente la gestión de los activos, no implica formalmente un cambio de propiedad de las compañías, según abogados citados por medios especializados. Sin embargo, este tipo de administración ya fue utilizado anteriormente por Moscú y en algunos casos terminó con la venta o transferencia de los activos a compradores rusos.
Qué empresas están alcanzadas
Entre las compañías afectadas se encuentra Nestlé, que mantiene operaciones productivas en Rusia. La medida también alcanza a Auchan, una de las principales cadenas de supermercados del país; a Lemana Pro, la marca que reemplazó a Leroy Merlin en el mercado ruso; y a las filiales locales de FM Logistic, especializada en servicios de logística.
Todas las operaciones quedaron bajo la administración de L.E.V. Management, una firma rusa poco conocida que fue registrada en Moscú en 2024.
Según AFP, el decreto abarca las operaciones rusas de Nestlé, Auchan y Lemana Pro, además de las filiales de FM Logistic. La decisión fue presentada por las autoridades rusas como una respuesta frente a empresas pertenecientes a países considerados "no amistosos" por Moscú.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que uno de los factores considerados para adoptar la medida fue el origen de las compañías y la posición de los países occidentales respecto de Rusia.
La situación de Nestlé y Auchan
Nestlé afirmó que está evaluando las alternativas disponibles y que busca adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos y sus operaciones en Rusia. La compañía había reducido su actividad en el país después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, aunque mantuvo la producción de determinados alimentos considerados esenciales.
El impacto financiero directo sobre el grupo suizo sería limitado en relación con el tamaño global de la compañía. El analista Jean-Philippe Bertschy, de Vontobel, estimó que Rusia representa actualmente alrededor del 1% de las ventas de Nestlé, frente a aproximadamente el 2% antes de la guerra.
Auchan, por su parte, solicitó aclaraciones a las autoridades rusas sobre el alcance del decreto y señaló que sus establecimientos continúan funcionando con normalidad. La cadena cuenta con alrededor de 230 tiendas y unos 30.000 empleados en Rusia.
Lemana Pro también informó que sus operaciones continúan normalmente. La compañía francesa Adeo, propietaria de Leroy Merlin, había transferido en 2023 el control de su negocio ruso a una gestión local, que posteriormente adoptó la marca Lemana Pro.
Un mecanismo que Rusia ya utilizó con otras empresas
La decisión se suma a una serie de intervenciones sobre activos de compañías occidentales implementadas por Moscú desde el comienzo de la guerra en Ucrania.
En 2023, Rusia tomó el control temporal de los activos de Danone y posteriormente la compañía francesa vendió su negocio ruso a un comprador local con un importante descuento. También hubo medidas similares sobre empresas como Carlsberg y Fortum.