Al menos 16 personas murieron este viernes en un ataque contra una mezquita de la ciudad de Kohat, en el noroeste de Pakistán, mientras se desarrollaban las oraciones del viernes.
Pakistán: al menos 16 muertos tras un ataque contra una mezquita
Un vehículo cargado con explosivos impactó contra una mezquita ubicada dentro de un complejo policial en Kohat. Entre las víctimas hay cinco policías. Tras la explosión se produjo un enfrentamiento entre atacantes y fuerzas de seguridad.
Entre las víctimas hay cinco policías, según informaron autoridades de seguridad citadas por medios internacionales. El ataque ocurrió cuando un vehículo cargado con explosivos se estrelló contra el lugar. Luego se registraron disparos entre los atacantes y las fuerzas de seguridad.
Un vehículo con explosivos impactó contra la mezquita
El hecho ocurrió en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, una región del noroeste de Pakistán próxima a la frontera con Afganistán. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el vehículo fue utilizado para ingresar al complejo policial y explotó cerca de una mezquita donde se encontraban personas participando de las tradicionales oraciones del viernes.
El jefe de la Policía provincial, Zulfiqar Hameed, señaló que se trató de un ataque suicida. Según la reconstrucción inicial, el vehículo cargado con explosivos impactó contra una estructura exterior del complejo policial, mientras que otros atacantes armados intentaban ingresar al lugar.
La explosión provocó importantes daños en las instalaciones. La agencia Associated Press informó que parte del muro exterior de las oficinas policiales se derrumbó y que la mezquita sufrió graves daños. Equipos de rescate y personal de seguridad fueron enviados a la zona para asistir a las víctimas y controlar la situación.
La cifra de víctimas fue actualizada durante las primeras horas posteriores al ataque. La información publicada inicialmente daba cuenta de al menos 16 fallecidos y decenas de heridos. Entre los muertos se encuentran cinco integrantes de las fuerzas policiales, mientras que el resto corresponde a civiles.
El ataque se produjo en un momento especialmente sensible debido a que la mezquita se encontraba ocupada por personas que participaban de las oraciones correspondientes al viernes, una de las principales jornadas de reunión religiosa para los musulmanes.
Continuaba el enfrentamiento entre atacantes y policías
Después de la explosión se inició un tiroteo en el área del complejo policial. Las autoridades informaron que varios hombres armados participaron del ataque y que las fuerzas de seguridad mantenían un operativo en el lugar.
Uno de los atacantes murió durante el enfrentamiento, mientras continuaban las tareas de rescate y búsqueda de posibles responsables dentro del complejo. Según la información disponible, la operación de seguridad todavía estaba en desarrollo durante las primeras horas posteriores al atentado.
Las autoridades no habían informado inicialmente quién estaba detrás del ataque ni se había producido una reivindicación inmediata. La falta de una atribución oficial impedía establecer en ese momento la organización responsable del atentado.
La región de Khyber Pakhtunkhwa registra desde hace años episodios de violencia vinculados con grupos armados, particularmente en las zonas próximas a la frontera con Afganistán. En los últimos meses también se registraron ataques contra fuerzas militares y policiales.
Según Reuters, las autoridades paquistaníes sostienen que grupos armados utilizan refugios en Afganistán para planificar y preparar ataques dentro de Pakistán. El gobierno talibán afgano rechaza esas acusaciones y sostiene que la violencia constituye un problema interno de Pakistán.
La investigación sobre el ataque quedó en manos de las fuerzas de seguridad, mientras continuaban las tareas de asistencia a los heridos y la identificación de las víctimas.
El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus deseos de recuperación para las personas heridas tras la explosión. El gobierno también ordenó reforzar las tareas de rescate y seguridad en la zona.
Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo se desarrolló el ataque, cuántas personas participaron y cuál fue el objetivo específico de los agresores. La situación continuaba bajo control de las fuerzas de seguridad mientras avanzaban las tareas de rescate.