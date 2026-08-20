El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este jueves a Turquía sobre “aventuras peligrosas” en Siria, en medio de la escalada de tensiones tras el ataque israelí contra una base aérea siria en la que al parecer se planeaba desplegar tropas turcas en la zona.
Israel advirtió a Turquía sobre “aventuras peligrosas” en Siria
Las declaraciones ocurren en medio de una escalada de tensiones tras el ataque israelí contra una base aérea siria en la que al parecer se planeaba desplegar tropas turcas, lo que desmintieron.
Katz afirmó en una publicación en redes sociales que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está involucrando a Turquía en estas aventuras.
Entonces, declaró que Israel “no permitirá que ningún actor amenace su seguridad”.
Israel atacó el martes la base aérea de Abu al-Duhur, en el noroeste de Siria, y sostuvo que ese país se preparaba para permitir el despliegue de fuerzas turcas en las instalaciones, una medida que Israel consideró una amenaza.
Turquía rechazó la acusación y acusó a Israel de violar la soberanía de Siria, que a su vez también negó que se planeara un despliegue militar turco en la base, describe Xinhua.
Afirmó que oficiales turcos la habían visitado como parte de un programa de entrenamiento y cooperación militar.
ONU sobre asentamientos en Cisjordania
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó hoy su alarma por los informes sobre nuevos asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada y pidió a Israel cesar todas nuevas acciones en este sentido. Guterres "está particularmente preocupado por los acontecimientos relacionados con el asentamiento E1 porque podrían, efectivamente, cortar la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania", dijo hoy en la conferencia de prensa cotidiana, Stephane Dujarric, vocero del jefe de la ONU.
"Esto tendría severas consecuencias para la integridad territorial del territorio palestino ocupado y constituir una amenaza existencia para la solución de dos Estados", dijo el vocero.
Guterres hace un llamado a Israel para que se abstenga de tomar cualquier nueva medida en este sentido y para que actúe de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU en consonancia con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, dijo Dujarric.
En su opinión consultiva, la corte determinó que la continua presencia de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal. La corte declaró que exige a Israel poner fin a esa presencia "tan pronto como sea posible", cesar de inmediato toda la actividad de construcción de nuevos asentamientos, evacuar a todos los colonos y ofrecer una compensación por los daños causados por sus acciones.