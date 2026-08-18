Itamar Ben Gvir anunció que Israel inició la construcción de una instalación de ahorcamiento en un predio ubicado en el centro del país, según un video difundido en su canal de Telegram donde mostró la estructura inicial bajo una carpa azul.
Israel inició la construcción del predio para ahorcamientos de palestinos terroristas
El ministro Itamar Ben Gvir presentó e un video el inicio de la obra, ubicada en el centro del país, destinada a la ejecución para aquellas personas juzgdaas según la ley aprobada recientemente por la Knéset.
En el material, el ministro de Seguridad Nacional explicó que la obra forma parte de medidas destinadas a los condenados por actos de terrorismo y que la unidad tendrá "un pabellón dedicado a los condenados a muerte" con un "dispositivo de ahorcamiento en el centro del pabellón" y cabinas de observación para víctimas, y señaló: "Lo prometimos y lo estamos cumpliendo", dijo Ben Gvir.
El ministro de Defensa Naiconal afirmó que la iniciativa busca agravar condiciones para los terroristas y reiteró su postura sobre la pena de muerte, en una declaración en la que vinculó la construcción del predio con la ley aprobada en marzo por la Knéset que permite la pena capital para autores de ataques mortales catalogados como actos de terrorismo.
En el video, que mostró vigas de madera y hierros, precisó que el pabellón y el patíbulo "comienzan a tomar forma" y remarcó que, en su visión, los responsables de atentados merecen la muerte en la horca, una declaración que Ben Gvir calificó como cumplimiento de sus promesas de seguridad en Medio Oriente.
Detalles de la declaración
El foco de la declaración fue la ubicación: el centro del país, donde, según el ministro, se levantará el predio destinado a la ejecución por ahorcamiento de condenados por terrorismo.
Ben Gvir describió el predio y el pabellón como parte de una unidad específica para condenados a muerte, y dijo que el dispositivo de ahorcamiento estará en el centro del pabellón para llevar a cabo las sentencias.
También explicó que habrá cabinas de observación para que las víctimas puedan presenciar el procedimiento, y presentó imágenes iniciales de la obra en su canal de Telegram como prueba de la puesta en marcha.
Marco legal, antecedentes y repercusiones
A fines de marzo la Knéset aprobó por 62 votos a favor y 48 en contra una ley que permite la pena de muerte para actos calificados como terrorismo, norma impulsada por Ben Gvir y respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu.
La ley establece que el método de ejecución sea la horca y que la pena se aplique en un plazo de 90 días tras la sentencia, con posibilidad de aplazamiento hasta 180 días y reducción a cadena perpetua en circunstancias especiales.
La aprobación generó críticas internacionales y nacionales: el gobierno palestino la calificó como un crimen de guerra, la ONU y la Unión Europea expresaron preocupación por el impacto de la medida sobre los derechos humanos, y se señaló que la normativa afectaría principalmente a palestinos juzgados por tribunales militares.
La iniciativa constructiva anunciada por el ministro y la ley asociada constituyen el estado actual de una política que combina cambios en la legislación sobre la pena de muerte con medidas de seguridad promovidas por Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional.