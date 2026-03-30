Controversial medida

Israel aprobó una ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento a detenidos palestinos

La Knéset aprobó la medida este lunes con 62 votos a favor y 48 en contra. La nueva legislación, promovida por el ministro de Seguridad Ben Gvir, genera críticas por su aplicación selectiva y potencial impacto en derechos humanos.