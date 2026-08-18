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Lula da Silva anunció el hallazgo de petróleo cerca del río Amazonas

El descubrimiento -realizado por Petrobras- se produjo en el mar, a unos 175 km de la costa amazónica, pero aún no se conoce con exactitud la extensión del yacimiento. El mandatario declaró que podría ser "un pasaporte al futuro del país".

Lula aseguró que "sigue comprometido con la eliminación gradual de los combustibles fósiles".Lula aseguró que "sigue comprometido con la eliminación gradual de los combustibles fósiles".
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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha celebrado el descubrimiento de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas.

Tras el anuncio del hallazgo por parte de la petrolera estatal brasileña Petrobras, declaró que podría ser "un pasaporte al futuro del país".

FILE PHOTO: A logo of Brazil's state-run Petrobras oil company is seen at their headquarters in Rio de Janeiro, Brazil October 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes/File PhotoPetrobras inició la operación de perforación exploratoria en la zona en 2025.

Su decisión de permitir perforaciones exploratorias en la zona conocida como el Margen Ecuatorial Brasileño fue duramente criticada por los ecologistas, quienes expresaron su preocupación de que cualquier posible derrame de petróleo pudiera devastar su ecosistema.

Críticas ecologistas por perforaciones en el Amazonas

Lula, que se presenta a la reelección para un nuevo mandato de cuatro años en las elecciones previstas para octubre, recalcó que sigue comprometido con la eliminación gradual de los combustibles fósiles para frenar el cambio climático.

El descubrimiento de petróleo se produjo en el mar, a unos 175 km (110 millas) de la costa amazónica, pero aún no se conoce con exactitud la extensión del yacimiento.

Todavía se desconoce si la extracción del petróleo, que se encuentra a una profundidad de 2.886 metros (9.469 pies), sería comercialmente viable.

Los conservacionistas han advertido que la zona donde se están realizando las perforaciones exploratorias es muy biodiversa.

Temen que cualquier accidente pueda amenazar no solo los arrecifes cercanos, sino que las corrientes puedan transportar el petróleo derramado a los humedales costeros repletos de vida silvestre.

En el pasado, Lula ha rechazado las críticas de los conservacionistas calificándolas de "intromisión", y el lunes reiteró que no aceptaría ninguna interferencia extranjera.

Reacciones internacionales y soberanía nacional

"Esto significa soberanía nacional. Ningún país que posea petróleo de esta calidad permitirá que nadie se entrometa", afirmó.

Petrobras inició la operación de perforación exploratoria en aguas profundas en la zona en octubre de 2025.

La consejera delegada de la compañía, Magda Chambriard, afirmó que el descubrimiento confirmaba que el "optimismo" de Petrobras sobre la posibilidad de encontrar petróleo en el margen ecuatorial brasileño estaba justificado.

Añadió que la empresa está comprometida con "garantizar la seguridad energética del país".

El presidente Lula ha argumentado que los ingresos petroleros son necesarios para ayudar a financiar la transición de Brasil hacia los combustibles no fósiles.

En declaraciones realizadas el lunes, insistió: "No niego mi compromiso con la lucha por un futuro en el que ya no necesitemos combustibles fósiles, porque Brasil seguirá siendo el rey de la innovación en biocombustibles y continuará siendo un actor importante en energías renovables".

Los ecologistas quedaron horrorizados cuando Lula anunció que había dado luz verde a Petrobras para comenzar la perforación exploratoria apenas unas semanas antes de la conferencia climática COP30, organizada por Brasil el pasado mes de noviembre.

En sus declaraciones del lunes, el presidente hizo referencia al enfado de la época, destacando en particular la oposición en Europa.

A house is pictured next to small rivers which end at the mouth of Amazonas River where the river joins the Atlantic Ocean on the coast of Amapa state near Macapa city, northern Brazil, March 31, 2017. Picture taken on March 31, 2017. REUTERS/Ricardo Moraes brasil Macapa brasil suspenden el decreto que autoriza la explotacion minera en una enorme reserva amazonica proteccion medio ambiente Reserva Nacional do Cobre e AssociadoAún no se conoce con exactitud la extensión del yacimiento.

"Mucha gente no quería que anunciara que Petrobras había ganado la licencia porque decían que a los europeos les molestaría", afirmó.

"Tomé la decisión de anunciar que se quería realizar perforaciones exploratorias allí antes de la COP porque estaban en juego los intereses de nuestro país y de nuestra empresa."

La perspectiva de un descubrimiento de petróleo frente a la costa ya ha dado un impulso a la ciudad más cercana.

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En Oiapoque, en el estado de Amapá, la esperanza de encontrar empleo y oportunidades ha provocado una afluencia de personas, según las autoridades locales de vivienda.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, Lula intentará atraer a los votantes que esperan desarrollo económico en esta remota zona de Brasil, sin alienar a aquellos preocupados por los posibles impactos en el medio ambiente.

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