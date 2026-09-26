Una excursión escolar terminó en tragedia en Iowa, Estados Unidos, donde una maestra de quinto grado y uno de sus alumnos murieron tras un incidente en el agua durante una actividad educativa en el área natural de Macbride.
EE.UU.: una maestra se arrojó al agua para salvar a un alumno y ambos murieron ahogados
El hecho ocurrió durante una actividad educativa en el parque Lake Macbride, estado de Iowa, y demandó más de un día de búsqueda para localizar los cuerpos de las víctimas.
Las víctimas fueron identificadas como Hannah Jorgensen, de 24 años, docente de la escuela primaria Borlaug, y Ahmed Osman, de 10 años, alumno de quinto grado del mismo establecimiento. Ambos formaban parte de una salida de la escuela conocida como School of the Wild, organizada en el Macbride Nature Recreation Area.
La emergencia
El hecho ocurrió el martes 22 de septiembre, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso por la presencia de dos personas en el agua, cerca del desagüe del Coralville Reservoir, en las inmediaciones del área de recreación.
Los equipos de rescate lograron recuperar primero a Jorgensen. La docente fue encontrada alrededor de las 12:43 y, según las autoridades, fue declarada muerta en el lugar.
La búsqueda de Osman continuó durante varias horas. El operativo debió interrumpirse durante la noche y se retomó al día siguiente. Finalmente, los rescatistas encontraron el cuerpo del niño alrededor de las 13:24 del miércoles.
Qué se sabe sobre lo ocurrido
Las autoridades todavía investigan las circunstancias del episodio y no informaron oficialmente cómo llegaron ambos al agua. El sheriff del condado de Johnson señaló que la investigación continúa y que no había más información disponible para divulgar.
De acuerdo con declaraciones del padre de Ahmed Osman difundidas por medios estadounidenses, el niño cayó al agua y Jorgensen ingresó para intentar ayudarlo. Esa versión familiar fue recogida por distintos medios, aunque no fue confirmada por las autoridades como la causa del incidente.
El operativo de búsqueda y rescate contó con numerosos organismos locales y estatales, entre ellos el equipo de buceo del condado de Johnson, bomberos, servicios médicos, la Policía de la Universidad de Iowa, la Patrulla Estatal y el Departamento de Recursos Naturales de Iowa.
Dolor en la comunidad educativa
La noticia provocó un fuerte impacto en la comunidad de Borlaug Elementary, donde Jorgensen se desempeñaba como maestra y Osman cursaba quinto grado.
El distrito escolar de Iowa City expresó su profundo pesar y señaló que ambos eran integrantes muy valorados de la comunidad educativa. También informó que habría consejeros y personal adicional disponible para acompañar a estudiantes y trabajadores durante los días posteriores a la tragedia.
Jorgensen tenía 24 años y era oriunda de Tiffin. Antes de incorporarse a Borlaug Elementary había trabajado en otra escuela primaria de la zona. Osman, de 10 años, era alumno de quinto grado y vivía en Iowa City.
La investigación permanece abierta mientras las autoridades intentan determinar con precisión qué ocurrió durante la excursión que terminó con la muerte de la docente y el estudiante.