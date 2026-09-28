Una avalancha sepultó el campamento base del monte Himlung, en Nepal, durante un temporal que dejó al menos cuatro muertos y mantiene a 12 personas desaparecidas. El operativo de rescate se intensificó este lunes luego de una mejora en las condiciones meteorológicas.
Video: una avalancha sepultó un campamento en Nepal y buscan a 12 desaparecidos
El temporal provocó al menos cuatro víctimas fatales y obligó a desplegar un operativo con ocho guías especializados para localizar a quienes quedaron atrapados bajo la nieve.
Los equipos de emergencia lograron recuperar dos cuerpos durante la jornada, que se sumaron a otros dos encontrados el domingo. Además, 10 personas fueron rescatadas después de que la nieve golpeara el campamento ubicado en esta montaña de 7.126 metros de altura.
Las cuatro víctimas mortales y las 12 personas que continúan desaparecidas son de nacionalidad nepalí. Se encontraban en el lugar mientras preparaban la llegada de clientes extranjeros para la temporada de ascensos de otoño, que comenzó este mes.
Qué pasó en el Himlung
El alud se produjo en el monte Himlung, situado en el centro-norte de Nepal. Tras el impacto, diez personas pudieron ser rescatadas, mientras los equipos continuaron trabajando para localizar a quienes quedaron atrapados bajo la nieve.
Los cuerpos recuperados fueron trasladados en helicóptero hasta el aeropuerto de Katmandú. En una morgue hospitalaria se reunieron familiares y amigos de las víctimas, quienes evitaron realizar declaraciones.
Temporal y nuevas víctimas
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el distrito de Manang, donde se encuentra la montaña, según informó la oficina de administración local. En distintos puntos de Nepal se habían emitido alertas meteorológicas por condiciones de clima severo.
La agencia de gestión de desastres del país informó que otras 21 personas murieron y cinco permanecen desaparecidas en diferentes zonas entre el jueves y el domingo.
El país continúa afectado por las consecuencias de las inundaciones registradas en agosto. Aquel desastre arrasó varias aldeas y dejó más de 1.400 muertos y cerca de 6.000 desaparecidos.