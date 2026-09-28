Por un episodio de 2024

Hungría levantó la inmunidad parlamentaria de Péter Magyar para avanzar con una investigación

El Parlamento habilitó una investigación contra el primer ministro por un episodio ocurrido en 2024, cuando presuntamente tomó el teléfono de una persona que lo estaba grabando y lo arrojó al Danubio. Magyar había pedido que se levantara su inmunidad.