Tensión en Medio Oriente

Los hutíes lanzaron nuevos ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita

Las autoridades saudíes informaron que interceptaron dos drones dirigidos contra Riad y un misil balístico lanzado hacia Jamis Mushait. Los hutíes reivindicaron la operación y advirtieron que se trató de un “ensayo a pequeña escala” ante una eventual ofensiva de mayor magnitud.