Los hutíes lanzaron este sábado nuevos ataques contra Arabia Saudita, con drones dirigidos hacia Riad y un misil balístico contra Jamis Mushait, una ciudad del suroeste del reino que alberga una importante base aérea.
Los hutíes lanzaron nuevos ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita
Las autoridades saudíes informaron que interceptaron dos drones dirigidos contra Riad y un misil balístico lanzado hacia Jamis Mushait. Los hutíes reivindicaron la operación y advirtieron que se trató de un “ensayo a pequeña escala” ante una eventual ofensiva de mayor magnitud.
La coalición militar encabezada por Arabia Saudita informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron dos drones lanzados hacia la región de la capital. El portavoz de la coalición, Turki al-Malki, también comunicó la interceptación de un misil balístico dirigido contra Jamis Mushait.
Las autoridades no informaron inicialmente sobre víctimas o daños materiales. Además, varias regiones del país, entre ellas Abha y Jamis Mushait, habían recibido alertas de peligro que posteriormente fueron levantadas.
Los hutíes reivindicaron los ataques
El movimiento hutí confirmó que llevó adelante una operación contra objetivos saudíes. Hezam Alasad, integrante de su buró político, sostuvo en la red social X que, pese a la magnitud del ataque, la acción debía considerarse un “ensayo a pequeña escala” de cara a una eventual ofensiva de mayor alcance.
El lanzamiento hacia Riad adquiere especial relevancia por tratarse de la capital saudí y centro político del país. La ciudad se encuentra a unos 850 kilómetros de los territorios del oeste de Yemen controlados por los hutíes.
El nuevo episodio se produjo pocos días después de que los hutíes reivindicaran un ataque contra el aeropuerto de Riad y otros objetivos que calificaron como “sensibles”. Según las autoridades saudíes, días antes también se había registrado un ataque con drones contra la zona de La Meca, aunque representantes hutíes rechazaron esa acusación.
El conflicto en Yemen volvió a intensificarse
Los nuevos ataques se producen en un contexto de recrudecimiento de las hostilidades en Yemen después de varios años de relativa tregua. El conflicto enfrenta a los hutíes, que controlan Saná y amplias zonas de la costa del mar Rojo, con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, con sede en Adén.
La disputa también tiene una dimensión estratégica por el control de las rutas marítimas del mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, una vía clave para el comercio internacional entre Europa y Asia a través del canal de Suez.
El jefe del Consejo Presidencial yemení, Rachad Al Alimi, pidió el viernes una “movilización general” de la comunidad internacional y ofreció una amnistía a los combatientes hutíes que abandonen ese movimiento y se incorporen al bando gubernamental.