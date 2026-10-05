El Reino Unido amenazó con expulsar a un diplomático israelí por cada diplomático británico que se vea obligado a abandonar Israel como consecuencia de la decisión israelí de cerrar el consulado británico en Jerusalén Este a finales de esta semana.
Reino Unido amenaza con expulsar a diplomáticos israelíes por el cierre del consulado en Jerusalén Este
Se prevén expulsiones recíprocas tras el deterioro de las relaciones como consecuencia de la prohibición británica de importar productos procedentes de asentamientos ilegales.
Esto podría significar la expulsión de hasta 27 diplomáticos israelíes del Reino Unido, una medida que, sin duda, marcaría el punto más bajo en las relaciones diplomáticas británico-israelíes desde la formación del estado de Israel .
La amenaza de expulsión masiva, que recuerda más a las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Rusia, fue publicada inicialmente por el periódico israelí Ynet, citando un mensaje enviado a funcionarios israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró que no haría comentarios sobre especulaciones, en lugar de desmentir la noticia directamente.
Este en protesta por la decisión del Reino Unido de prohibir el comercio de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada y de imponer sanciones a las empresas británicas que ayuden, apoyen o faciliten la construcción de nuevos asentamientos ilegales.
El ex fiscal general del Reino Unido, Dominic Grieve, manifestó informalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores de que Israel actúa ilegalmente si cierra el consulado basándose en que está ubicado en Jerusalén Este, territorio palestino ocupado reconocido por las Naciones Unidas y la mayoría de sus miembros, incluido el Reino Unido.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha declarado que la decisión de Gran Bretaña de imponer sanciones fue "moralmente reprobable" y ha acusado al gobernante Partido Laborista británico de ser hostil hacia el país.
El rol del consulado británico
El consulado, que según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel cerrará el jueves, es independiente de la embajada británica en Tel Aviv y tiene una función diplomática propia, que abarca Jerusalén Este, el resto de Cisjordania y Gaza. Está ubicado en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este.
Una fuente diplomática israelí declaró: “No tenemos motivo para responder a especulaciones sobre decisiones que otros países puedan o no tomar en el futuro.
“Ya hemos demostrado que cualquier medida que se tome contra Israel recibirá una respuesta apropiada, y así seguirá siendo.”
El asesor de seguridad nacional del Reino Unido, Jonathan Powell, viajó a Jerusalén la semana pasada en un intento por persuadir al gobierno israelí de que revocara o aplazara el cierre del consulado, pero las conversaciones fracasaron.
Powell se opuso a la decisión del ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, de seguir adelante con la prohibición del comercio con los asentamientos, por temor a que pudiera beneficiar a Benjamin Netanyahu en las elecciones nacionales del 27 de octubre, en las que busca reforzar su argumento de que solo su estilo de liderazgo puede garantizar la seguridad de Israel.
Aún no hay indicios de que la decisión británica haya influido en la campaña, pero las expulsiones recíprocas de diplomáticos podrían aumentar su visibilidad.
El incidente puso de manifiesto la creciente frustración entre los aliados de Israel por sus asentamientos en la Cisjordania ocupada, considerados ilegales por gran parte del mundo según el derecho internacional.
En su declaración ante el Parlamento británico, Miliband afirmó que terroristas colonos, apoyados por el gobierno de Netanyahu, están llevando a cabo una limpieza étnica en Cisjordania. Israel lo niega.
Los diplomáticos de otros países occidentales se han mostrado muy preocupados por el precedente que supone el cierre, y sugieren que Gran Bretaña tuvo que responder con firmeza a la medida israelí porque tiene implicaciones que van más allá de la disputa inmediata.
El cierre del consulado implica que Israel reclame una autoridad en Jerusalén que no posee según el derecho internacional, por lo que, en la práctica, supone un desafío al statu quo.
“A todos nos preocupa que, si esto (el cierre del consulado) sigue adelante, sentaría un precedente increíblemente perjudicial para la situación de las misiones en Jerusalén, que supervisan el statu quo”, dijo un diplomático occidental, que habló bajo condición de anonimato.
“Sería inconcebible que el gobierno británico aceptara (el cierre) porque no reconoce la autoridad del gobierno israelí sobre Jerusalén según el derecho internacional. Sobre todo porque Israel está tomando esta medida en contra de las medidas británicas, que simplemente aplican el derecho internacional.”
Israel también ha anunciado la revocación de las credenciales de los diplomáticos neerlandeses de su misión en Palestina , en respuesta a la prohibición impuesta por los Países Bajos a las importaciones procedentes de asentamientos israelíes ilegales.
La ocupación militar israelí de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza exige que los diplomáticos cuenten con la acreditación israelí para operar en Palestina. Esta decisión también les impide, de hecho, acceder a Jerusalén Este, territorio controlado por Israel.
Francia y Canadá, que también se unieron al Reino Unido en la prohibición del comercio de asentamientos, no han sido objeto de ninguna acción legal.
Creciente tensión por la guerra
Miliband recibió una calurosa acogida en la conferencia del Partido Laborista británico la semana pasada, durante un discurso en el que destacó su decisión de adoptar una postura firme con Israel en relación con los asentamientos ilegales.
Las relaciones entre el Reino Unido e Israel se han deteriorado progresivamente durante la guerra en Gaza, a medida que el Reino Unido se mostraba cada vez más crítico con la forma en que Netanyahu parecía dispuesto a tolerar la muerte de miles de palestinos en un intento por neutralizar a Hamás.
Como consecuencia, el Reino Unido ha revocado un gran número de licencias de exportación de armas a Israel, y Miliband ha mencionado pruebas de crímenes de guerra en Gaza. Se ha negado a acusar a Israel de genocidio, argumentando que considera que este asunto corresponde exclusivamente a los tribunales internacionales.