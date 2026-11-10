La muerte de Izzy Neale, una jockey australiana de 22 años, generó una profunda conmoción en el ambiente de las carreras de caballos. La joven sufrió una grave caída durante una competencia en Warren, Australia, y falleció días después, acompañada por sus familiares y amigos.
Murió una jockey de 22 años tras sufrir una terrible caída durante una carrera en Australia
Izzy Neale permaneció internada en estado crítico y murió días después. Su hermano compartió una emotiva carta de despedida y su familia confirmó que será donante de órganos.
En medio del dolor, su hermano Tommy compartió una emotiva carta de despedida en las redes sociales. Allí expresó su incredulidad ante lo sucedido, recordó el estrecho vínculo que los unía y lamentó no haber podido compartir más tiempo con ella.
La despedida de su hermano
A través de una publicación, Tommy relató el impacto que le provocó la noticia y lo difícil que fue enfrentar las decisiones médicas sobre el estado de salud de su hermana.
“No puedo creer lo que pasó. No esperaba tener reuniones con los médicos sobre retirarle el soporte vital”, escribió.
En otro fragmento del mensaje, le dedicó palabras cargadas de emoción y recordó la relación cercana que mantenían desde pequeños. “Solo sé que te quiero muchísimo y que siempre serás mi hermanita. Eras mi mejor amiga y siempre fuimos tan cercanos, así que no sé cómo voy a lidiar con esto”, expresó.
El joven también hizo referencia a los años que pasó en prisión y al tiempo que no pudo compartir con Izzy antes del accidente.
“Lo siento mucho por haber pasado años en la cárcel y no haber pasado mucho tiempo juntos antes de este accidente”, manifestó. Finalmente, cerró su despedida con una frase conmovedora: “Hasta que nos volvamos a ver, hermana, te voy a extrañar muchísimo”.
Cómo fue el accidente en plena carrera
El episodio ocurrió el domingo, durante una competencia hípica en Warren. Neale montaba a Marnoo cuando cayó del caballo y quedó inconsciente a unos 400 metros de la línea de llegada.
El animal también sufrió las consecuencias del accidente: presentó una grave lesión en una de sus patas y debió ser sacrificado.
Tras la caída, la joven fue trasladada en helicóptero hasta el hospital de Dubbo, donde permaneció internada en estado crítico y conectada a un respirador artificial. Pese a los esfuerzos médicos, Izzy falleció el martes.
La familia confirmó su muerte mediante un comunicado en el que expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida. “Con profunda tristeza y el corazón roto anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Izzy, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos”, señalaron.
La decisión de donar sus órganos
En medio de la tragedia, la familia de la joven también comunicó que Izzy será donante de órganos. La decisión permitirá que otras personas tengan una nueva oportunidad de vida y representa un gesto solidario en medio de una pérdida devastadora.
“Gracias a la donación de órganos, Izzy dará a otros la oportunidad de vivir, brindando algo de consuelo a nuestra familia en medio de esta devastadora pérdida”, expresaron sus seres queridos.
De esta manera, sus familiares destacaron que, incluso después de su muerte, la joven podrá ayudar a otras personas.