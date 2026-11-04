Jesús Owono se expresó por primera vez después de la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife con quien protagonizó un choque durante un partido de la Segunda División de España. En un comunicado difundido por el Andorra, el guardameta compartió su dolor y recordó a la familia del futbolista.
Owono habló tras la muerte de Jesús de Miguel: “Siento un dolor enorme”
El arquero del Andorra difundió un comunicado dos días después del choque con el delantero del Tenerife. Expresó sus condolencias y dijo que le cuesta asimilar lo ocurrido.
“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, escribió el arquero ecuatoguineano, que hasta entonces no había realizado declaraciones públicas.
El mensaje a la familia
En su primera intervención después del fallecimiento, Owono dedicó unas palabras al entorno del delantero: “Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”. El mensaje fue difundido este miércoles, dos días después del encuentro en el que se produjo el impacto.
El arquero también aludió a las cuestiones que puedan surgir tras lo ocurrido: “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”. Cerró con una despedida: “Descansa en paz, Jesús”.
El choque durante el partido
La acción ocurrió el lunes, en tiempo de descuento del encuentro entre Tenerife y Andorra. Ambos fueron a disputar una pelota y la rodilla del guardameta impactó en el pecho del atacante. De Miguel cayó inconsciente, recibió atención de urgencia y fue trasladado a un hospital, donde horas después se confirmó su muerte a los 30 años.
Tras el fallecimiento hubo homenajes en estadios y mensajes de clubes, compañeros y figuras del deporte. La Justicia española abrió una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar lo sucedido durante la jugada.