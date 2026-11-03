Conmoción en el fútbol español

Murió a los 30 años Jesús de Miguel: el dramático episodio que terminó con la vida del futbolista del Tenerife

El delantero del CD Tenerife falleció este martes en el hospital, un día después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras chocar con el arquero Jesús Owono. El encuentro había sido suspendido en los minutos finales.