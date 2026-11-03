El fútbol español recibió este martes una noticia trágica: murió Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, a los 30 años. El futbolista permanecía internado en estado crítico luego de sufrir un grave impacto durante el partido que su equipo disputó el lunes frente al FC Andorra, por la Segunda División.
Murió a los 30 años Jesús de Miguel: el dramático episodio que terminó con la vida del futbolista del Tenerife
El delantero del CD Tenerife falleció este martes en el hospital, un día después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras chocar con el arquero Jesús Owono. El encuentro había sido suspendido en los minutos finales.
El fallecimiento fue confirmado por el club canario a través de un comunicado oficial. Según informó la institución, el jugador murió a las 8 de la mañana (hora local), en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde había sido trasladado de urgencia después del incidente.
La muerte se produjo luego de que su cuadro clínico empeorara durante la madrugada. En las primeras horas posteriores al accidente, el Tenerife había informado que el delantero estaba internado en terapia intensiva, estable dentro de la gravedad. Más tarde comunicó un deterioro neurológico.
Cómo fue el choque que terminó en tragedia
El episodio ocurrió en el tramo final del encuentro entre Tenerife y Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel corría detrás de una pelota larga cuando el arquero visitante, Jesús Owono, salió de su área para intentar despejarla.
En esa acción, el guardameta impactó con su rodilla contra el delantero, que cayó desplomado e inconsciente sobre el césped. Los futbolistas de ambos equipos advirtieron de inmediato la gravedad de la situación y reclamaron la entrada de los servicios médicos.
El jugador recibió asistencia durante varios minutos en el campo de juego y luego fue retirado en ambulancia. Durante la atención de emergencia sufrió un paro cardiorrespiratorio y los profesionales lograron reanimarlo.
El árbitro suspendió definitivamente el partido en el minuto 108, cuando el marcador estaba igualado 2 a 2. Owono fue expulsado por la acción.
El comunicado del Tenerife tras la muerte del futbolista
La institución expresó su profundo dolor por la pérdida del delantero y acompañó a sus familiares, allegados y a los hinchas del club.
“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó el Tenerife al comunicar el fallecimiento. En el mismo mensaje, la entidad manifestó su acompañamiento a los seres queridos del jugador y a toda la comunidad del club.
La familia, por su parte, agradeció las muestras de apoyo recibidas desde que se conoció el accidente y pidió respeto por su privacidad en este momento.
La carrera de Jesús de Miguel
Nacido en Madrid, Jesús de Miguel tenía 30 años y desarrolló su carrera en distintos equipos del fútbol español. Se formó en las divisiones inferiores del Leganés y pasó por instituciones como Las Rozas, Navalcarnero y Unionistas de Salamanca, antes de incorporarse al CD Tenerife en 2025.
Su muerte generó numerosas expresiones de pesar en el ámbito deportivo, luego de un episodio que conmocionó al fútbol español y que terminó con la vida del delantero en circunstancias dramáticas.