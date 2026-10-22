Tristeza y conmoción

Francia: murió una jugadora de rugby de 17 años tras un accidente durante un partido

Cléa Menier integraba el Union du Bassin Marmandais y sufrió un golpe en la cabeza durante un encuentro ante Agen Agglo Rugby. Fue asistida en el campo de juego y trasladada a un hospital de Burdeos, donde falleció. La Federación Francesa de Rugby expresó sus condolencias y dispuso acompañamiento psicológico para los afectados.