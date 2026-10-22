Una jugadora de rugby de 17 años murió luego de sufrir un accidente durante un partido disputado el sábado en la ciudad francesa de Marmande. La joven, identificada como Cléa Menier, formaba parte del Union du Bassin Marmandais, que se enfrentaba al Agen Agglo Rugby. La Federación Francesa de Rugby confirmó su fallecimiento el miércoles y manifestó su apoyo a la familia, sus compañeras y el cuerpo técnico del club.
Francia: murió una jugadora de rugby de 17 años tras un accidente durante un partido
Cléa Menier integraba el Union du Bassin Marmandais y sufrió un golpe en la cabeza durante un encuentro ante Agen Agglo Rugby. Fue asistida en el campo de juego y trasladada a un hospital de Burdeos, donde falleció. La Federación Francesa de Rugby expresó sus condolencias y dispuso acompañamiento psicológico para los afectados.
De acuerdo con la información publicada por medios franceses, la adolescente recibió un golpe en la cabeza durante el encuentro y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los equipos de emergencia intervinieron en el lugar y lograron reanimarla antes de trasladarla de urgencia al Hospital Pellegrin, en Burdeos. Pese a la atención médica recibida, murió como consecuencia de las lesiones.
El caso generó repercusiones en el rugby francés y motivó expresiones de solidaridad de las instituciones vinculadas con ambos equipos. Mientras la federación señaló que se trabajará para esclarecer las circunstancias del episodio, el club de la joven destacó la tarea de los rescatistas y del personal sanitario que participó en su atención.
La asistencia médica y el comunicado de la federación francesa
Según informó el medio regional La Dépêche, la jugadora sufrió el episodio cardíaco después del impacto en la cabeza. Tras las primeras maniobras de reanimación, fue derivada al centro hospitalario de Burdeos, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento.
La Federación Francesa de Rugby expresó su pesar por la muerte de la adolescente y señaló que la noticia afectó a toda la comunidad de ese deporte. En su comunicado, transmitió sus condolencias a los familiares y allegados de Cléa, así como a las integrantes del plantel, los entrenadores y las demás personas vinculadas con el Union du Bassin Marmandais.
La entidad también indicó que se buscará esclarecer cómo se produjo el accidente. Hasta el momento de los comunicados difundidos, no se habían brindado detalles oficiales adicionales que permitieran establecer todas las circunstancias del hecho.
Por su parte, el club agradeció la intervención de los bomberos, los servicios de emergencia y los profesionales que atendieron a la joven. En un mensaje publicado en sus redes sociales, reconoció el trabajo de los equipos que participaron en las distintas etapas de la asistencia, desde la atención inicial hasta los cuidados intensivos en el hospital.
La institución también hizo referencia al impacto de la pérdida sobre la familia de la jugadora y el entorno deportivo. El mensaje estuvo dirigido tanto a sus seres queridos como a quienes compartían con ella los entrenamientos y la competencia.
Apoyo psicológico para las compañeras y el entorno del club
Ante la muerte de la adolescente, se organizó un dispositivo de acompañamiento psicológico para asistir a las personas afectadas por lo ocurrido. La medida fue comunicada en el marco de las acciones de apoyo impulsadas por la Federación Francesa de Rugby junto con el club.
La iniciativa busca ofrecer contención a las compañeras de equipo, los entrenadores y los integrantes de la institución, además de acompañar a los familiares durante el duelo. La situación también movilizó al Agen Rugby, vinculado deportivamente con el Union du Bassin Marmandais, que expresó su solidaridad con la familia de la joven y con toda la comunidad del club.
Un espectador que presenció el encuentro y cuyo testimonio fue recogido por Franceinfo describió el impacto como un episodio cuyo desenlace no parecía previsible en ese momento. Su relato reflejó la sorpresa que provocó la gravedad de lo sucedido entre quienes se encontraban en el campo de juego.
La muerte de Cléa volvió a poner en primer plano la importancia de la atención médica inmediata ante incidentes ocurridos durante una actividad deportiva. Sin embargo, las circunstancias específicas de este caso deberán establecerse a partir de la información oficial disponible y de las actuaciones correspondientes.
Mientras tanto, las instituciones involucradas concentraron sus mensajes en acompañar a la familia y a quienes compartían la actividad deportiva con la joven. El Union du Bassin Marmandais manifestó su intención de afrontar la pérdida con el apoyo de su comunidad, en tanto que la federación reiteró su compromiso de colaborar para esclarecer lo ocurrido.