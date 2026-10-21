Lejos de bajar, el clima de tensión en Francia se sostiene. Mientras los extremistas de izquierda que protagonizaron los disturbios del fin de semana pasado lanzan una nueva convocatoria para el sábado que viene, se conoció a través de redes sociales que la empresa Apple bloqueó los teléfonos iPhones que fueron robados en los saqueos.
Apple bloqueó iPhones robados por saqueadores en Francia
Las pantallas mostraban: “Dispositivo desactivado y rastreado”. Mientras tanto, los sectores de izquierda franceses convocaban a una nueva movilización para el próximo sábado y los sindicatos a una huelga general el 5 de noviembre.
Como se aprecia en el video aquí compartido, las pantallas mostraban: “Dispositivo desactivado y rastreado”. Las primeras estimaciones aseguraban que las pérdidas por los recientes disturbios y saqueos se proyectan en hasta 1.200 millones de euros, con 3.000 escaparates vandalizados o saqueados.
Huelga general
La principal central sindical de Francia, la Confederación General del Trabajo (CGT), llamó a intensificar las protestas sociales con una huelga prevista para el 5 de noviembre.
El anuncio fue realizado este miércoles por su secretaria general, Sophie Binet, luego de una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, que concluyó sin respuestas concretas a las reivindicaciones de los trabajadores y estudiantes.
“Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización, la huelga debe tomar el relevo”, sostuvo Binet tras el encuentro con el jefe de Gobierno. La dirigente reclamó medidas para atender el malestar social y respaldó la continuidad de las acciones sindicales convocadas para comienzos de noviembre.
La reunión se desarrolló en un contexto de creciente tensión social en Francia, donde las protestas contra el encarecimiento del costo de vida y en reclamo de mejores condiciones educativas derivaron el sábado en episodios de violencia callejera, considerados entre los más graves de los últimos años.
Ante la presión para responder a las demandas, Lecornu convocó a los principales sindicatos. Sin embargo, según Binet, el encuentro no incluyó anuncios concretos para atender los reclamos planteados por las organizaciones.
Detenido por el destrozo en Limoges
Un hombre de 34 años fue detenido en Francia como principal sospechoso del incendio que devastó el Ayuntamiento de Limoges durante los disturbios registrados el sábado 17 de octubre. El edificio histórico sufrió graves daños, incluido el derrumbe de parte del techo y del campanario, en una jornada de protestas sociales que derivó en episodios de violencia en distintas ciudades del país.
El arresto se concretó durante la madrugada de este martes en la localidad de Bussière-Boffy, integrada en el municipio de Val-d'Issoire, en el departamento de Haute-Vienne. En el operativo participaron efectivos de la unidad de intervención policial RAID, según informó la Fiscalía de Limoges.
De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios franceses, el sospechoso era conocido por las autoridades por sus presuntos vínculos con movimientos de extrema izquierda y contaba con antecedentes judiciales.
Además, figuraba en los registros de los servicios de inteligencia franceses, conocidos como «ficha S», utilizados para identificar a personas consideradas de interés para la seguridad del Estado.
La detención se produjo tres días después del incendio que afectó a la sede municipal, uno de los episodios más graves de las manifestaciones del fin de semana. La investigación judicial deberá establecer la responsabilidad del detenido y determinar cómo se produjo el ataque.