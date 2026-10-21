#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Máxima tensión en el país galo

Apple bloqueó iPhones robados por saqueadores en Francia

Las pantallas mostraban: “Dispositivo desactivado y rastreado”. Mientras tanto, los sectores de izquierda franceses convocaban a una nueva movilización para el próximo sábado y los sindicatos a una huelga general el 5 de noviembre.

Las severas protestas en las calles de París y sus consecuencias. Reuters.Las severas protestas en las calles de París y sus consecuencias. Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Lejos de bajar, el clima de tensión en Francia se sostiene. Mientras los extremistas de izquierda que protagonizaron los disturbios del fin de semana pasado lanzan una nueva convocatoria para el sábado que viene, se conoció a través de redes sociales que la empresa Apple bloqueó los teléfonos iPhones que fueron robados en los saqueos.

Como se aprecia en el video aquí compartido, las pantallas mostraban: “Dispositivo desactivado y rastreado”. Las primeras estimaciones aseguraban que las pérdidas por los recientes disturbios y saqueos se proyectan en hasta 1.200 millones de euros, con 3.000 escaparates vandalizados o saqueados.

Huelga general

La principal central sindical de Francia, la Confederación General del Trabajo (CGT), llamó a intensificar las protestas sociales con una huelga prevista para el 5 de noviembre.

El anuncio fue realizado este miércoles por su secretaria general, Sophie Binet, luego de una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, que concluyó sin respuestas concretas a las reivindicaciones de los trabajadores y estudiantes.

Sophie Binet, leader of the French General Confederation of Labour (CGT) union, and members of the unions' delegations arrive for a meeting between the French Prime Minister and leaders of major employee unions at the Hotel Matignon in Paris, France, September 24, 2025. REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAYSophie Binet, líder sindical francesa. Reuters.

“Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización, la huelga debe tomar el relevo”, sostuvo Binet tras el encuentro con el jefe de Gobierno. La dirigente reclamó medidas para atender el malestar social y respaldó la continuidad de las acciones sindicales convocadas para comienzos de noviembre.

La reunión se desarrolló en un contexto de creciente tensión social en Francia, donde las protestas contra el encarecimiento del costo de vida y en reclamo de mejores condiciones educativas derivaron el sábado en episodios de violencia callejera, considerados entre los más graves de los últimos años.

Ante la presión para responder a las demandas, Lecornu convocó a los principales sindicatos. Sin embargo, según Binet, el encuentro no incluyó anuncios concretos para atender los reclamos planteados por las organizaciones.

People walk past the damaged window of a McDonald's, the day after clashes during a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris, France, October 18, 2026. REUTERS/Benoit TessierNegocios y mobiliarios urbanos destrozados. Reuters.

Detenido por el destrozo en Limoges

Un hombre de 34 años fue detenido en Francia como principal sospechoso del incendio que devastó el Ayuntamiento de Limoges durante los disturbios registrados el sábado 17 de octubre. El edificio histórico sufrió graves daños, incluido el derrumbe de parte del techo y del campanario, en una jornada de protestas sociales que derivó en episodios de violencia en distintas ciudades del país.

El arresto se concretó durante la madrugada de este martes en la localidad de Bussière-Boffy, integrada en el municipio de Val-d'Issoire, en el departamento de Haute-Vienne. En el operativo participaron efectivos de la unidad de intervención policial RAID, según informó la Fiscalía de Limoges.

Las llamas no perdonaron al ayuntamiento.Las llamas no perdonaron al ayuntamiento.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios franceses, el sospechoso era conocido por las autoridades por sus presuntos vínculos con movimientos de extrema izquierda y contaba con antecedentes judiciales.

Además, figuraba en los registros de los servicios de inteligencia franceses, conocidos como «ficha S», utilizados para identificar a personas consideradas de interés para la seguridad del Estado.

La detención se produjo tres días después del incendio que afectó a la sede municipal, uno de los episodios más graves de las manifestaciones del fin de semana. La investigación judicial deberá establecer la responsabilidad del detenido y determinar cómo se produjo el ataque.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Videos
Es viral
Francia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro