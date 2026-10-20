La investigación por el incendio que devastó el ayuntamiento de Limoges, en Francia, registró un avance este martes con la detención del principal sospechoso. El hombre fue arrestado por efectivos del raid, la unidad de intervención especializada de la Policía Nacional francesa, en Val-d’Issoire, en el departamento de Alto Vienne.
Incendio en Limoges: detuvieron a un sospechoso señalado como militante de izquierda
El hombre fue arrestado por el raid en una localidad de la región de Nueva Aquitania, cuatro días después del ataque que destruyó gran parte del histórico ayuntamiento.
Según fuentes policiales citadas por el diario Le Parisien, el detenido es señalado como un activista de ultr izquierda y ya figuraba en el registro de seguridad conocido como ficha S, utilizado por las autoridades francesas para identificar a personas consideradas de interés para la seguridad del Estado.
Su presunta participación en el ataque todavía debe ser esclarecida en el marco de la investigación judicial.
El arresto se produjo cuatro días después del incendio intencional que afectó al edificio municipal durante los disturbios registrados el sábado 17 de octubre. La localidad donde fue capturado se encuentra a unos 50 kilómetros de Limoges.
Un ataque al edificio histórico
El incendio ocurrió durante una jornada de movilizaciones que reunió a unas 5.000 personas en Limoges. En el transcurso de las protestas se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, mientras un grupo de individuos atacó la sede municipal.
De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios franceses, los agresores rompieron ventanas para ingresar al inmueble y luego iniciaron el fuego. Las llamas provocaron daños de gran magnitud, destruyeron buena parte del techo y causaron el derrumbe de la torre central del edificio.
El ayuntamiento, inaugurado en 1883, es uno de los inmuebles históricos de la ciudad. La dimensión de los daños generó preocupación entre las autoridades locales, que advirtieron sobre la gravedad de las pérdidas materiales.
El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, cuestionó la respuesta de las fuerzas de seguridad durante los disturbios y reclamó recursos para reconstruir el edificio. Por su parte, el Gobierno francés expresó su compromiso de colaborar con la recuperación de la sede municipal.
La investigación judicial
La Fiscalía de Limoges había abierto una investigación por el delito de destrucción de bienes mediante un medio peligroso en banda organizada. Las actuaciones quedaron inicialmente a cargo de la División de Criminalidad Organizada y Especializada de la ciudad.
Tras la detención, la investigación deberá determinar cuál fue la participación concreta del sospechoso y si hubo otras personas involucradas en la planificación o ejecución del incendio.
La posible intervención de organismos especializados en la lucha contra el terrorismo también forma parte del seguimiento del caso. Sin embargo, la detención y los antecedentes atribuidos al sospechoso no implican, por sí solos, que el hecho haya sido calificado judicialmente como un acto terrorista.
El episodio se produjo en un contexto de disturbios y saqueos en distintas localidades francesas, luego de las movilizaciones del 17 de octubre. Las autoridades buscan establecer las responsabilidades individuales por los ataques contra edificios públicos, comercios y otros bienes durante esas jornadas.