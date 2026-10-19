El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, presentó su renuncia, luego de las críticas por la respuesta policial frente a las protestas que derivaron en enfrentamientos, incendios, saqueos y destrozos en distintas ciudades del país. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron rechazó su dimisión y sostuvo que es necesario garantizar la continuidad del mando de las fuerzas de seguridad.
Macron mantiene al ministro del Interior pese a las críticas por los disturbios en Francia
El presidente francés reconoció fallas en la anticipación y la inteligencia que contribuyeron a los episodios de violencia registrados en distintas ciudades. Laurent Nuñez asumió su responsabilidad por los hechos y presentó su dimisión, pero Macron decidió mantenerlo en el cargo.
Según informó el Elíseo, Macron le pidió al funcionario que adoptara las medidas necesarias para esclarecer las fallas de anticipación e inteligencia que contribuyeron a los episodios de violencia.
El mandatario también reclamó la implementación de nuevos procedimientos operativos para las fuerzas de seguridad, con el objetivo de prevenir nuevos enfrentamientos, barricadas y saqueos, y mejorar la respuesta ante situaciones de violencia urbana.
La gestión policial recibió cuestionamientos de sectores de la oposición y de distintos gobiernos locales, entre ellos los de París, Marsella y Limoges. En esta última ciudad, el edificio municipal fue incendiado durante los disturbios.
Miles de detenidos y cientos de agentes heridos
Las protestas del 17 de octubre derivaron en algunos de los episodios de violencia urbana más graves registrados en Francia en los últimos años. Las manifestaciones, que comenzaron en el ámbito estudiantil, también incorporaron reclamos vinculados con el aumento del costo de vida.
De acuerdo con el balance difundido por las autoridades y citado por DW, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas durante la jornada, mientras que casi 1.000 policías y gendarmes resultaron heridos en los enfrentamientos. También se registraron incendios, saqueos y daños en comercios y edificios públicos.
Tras presentar su renuncia, Nuñez explicó en una entrevista con la emisora France Inter que tomó esa decisión porque se consideraba responsable de lo ocurrido. El ministro reconoció que el dispositivo de seguridad había resultado insuficiente frente a la magnitud de las movilizaciones.
Según explicó, las previsiones oficiales calculaban una participación cercana a las 200.000 personas, pero la concurrencia habría alcanzado las 500.000. Esa diferencia, admitió, condicionó la capacidad de respuesta de las fuerzas desplegadas.
Nuñez reconoció que, en algunas ciudades, se produjo una “pérdida de control” policial y que el despliegue fue “asimétrico” en relación con la cantidad de manifestantes. El funcionario señaló que el desafío ahora es evitar que se repitan situaciones similares.
El Gobierno apunta contra grupos de extrema izquierda
Mientras el Ejecutivo busca revisar la actuación de las fuerzas de seguridad, el presidente Macron y otros funcionarios atribuyeron los episodios de violencia a grupos que calificaron de “vándalos”, delincuentes y activistas de extrema izquierda.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, encabezó el lunes una reunión de crisis en la sede del Gobierno y afirmó que el Ejecutivo trabajará para proteger las elecciones presidenciales previstas para 2027.
Lecornu sostuvo que, según los servicios de inteligencia, existe un movimiento de extrema izquierda que podría intentar cuestionar el calendario y la realización de los comicios. La advertencia sumó una dimensión política a una crisis que, además de los daños materiales y los enfrentamientos, abrió un debate sobre la capacidad del Estado para anticipar y contener episodios de violencia masiva.
En una declaración televisada el domingo por la noche, Macron advirtió que quienes intentaron atacar las instituciones republicanas deberán responder ante la Justicia. Al mismo tiempo, el reconocimiento de fallas en la planificación y el despliegue policial dejó al Gobierno bajo presión para explicar lo ocurrido y reforzar sus mecanismos de prevención.