Crisis de seguridad

Macron mantiene al ministro del Interior pese a las críticas por los disturbios en Francia

El presidente francés reconoció fallas en la anticipación y la inteligencia que contribuyeron a los episodios de violencia registrados en distintas ciudades. Laurent Nuñez asumió su responsabilidad por los hechos y presentó su dimisión, pero Macron decidió mantenerlo en el cargo.